Geen luxe maar noodzaak: Cherity Re-Use deelt smartphones uit

Bij armoedebestrijding wordt vaak gedacht aan primaire zaken zoals geld, kleding, voedsel, babyspullen of huishoudelijke apparaten. Digitale middelen zoals laptops, tablets en mobiele telefoons worden nog regelmatig als luxe gezien. Toch is een eigen smartphone sinds 2023 officieel opgenomen in de lijst van noodzakelijke goederen volgens de nieuwe meetmethode voor armoede in Nederland, opgesteld door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Door Evi Vos

De nieuwe methode, gepubliceerd in het rapport ‘De nieuwe methode om armoede in Nederland te meten’, houdt rekening met de eisen die de huidige samenleving stelt. Daarin wordt digitale bereikbaarheid als onmisbaar gezien. Volwassenen zonder smartphone kunnen vaak geen afspraken maken met instanties, formulieren invullen of eenvoudig communiceren met zorgverleners.

De stichting Cherity Re-Use, actief op Goeree-Overflakkee, probeert mensen met een krap budget toch toegang te geven tot een werkende smartphone. Oprichter Cherron Oostendorp legt uit waarom dat belangrijk is: “Alles is tegenwoordig digitaal: je moet bereikbaar zijn, je moet een e-mailadres hebben en op een smartphone kun je heel veel zaken regelen. Denk aan doktersafspraken, formulieren invullen of inloggen bij de gemeente. Je kunt eigenlijk niet meer zonder. Vanuit de maatschappij wordt er ook van uitgegaan dat iedereen een telefoon heeft.”

Toch is de aanschaf van een smartphone voor veel mensen met een laag inkomen een onoverkomelijke kostenpost. Cherity Re-Use zamelt daarom gebruikte toestellen in en geeft deze, na controle, gratis weg aan wie er dringend een nodig heeft. De vraag is structureel, vertelt Oostendorp: “We krijgen ongeveer twee keer per maand een aanvraag, maar we komen vaak goede toestellen tekort. We hebben er veel liggen, maar in sommige gevallen is de accu kapot, of er kunnen geen software-updates meer op worden gedaan. Ook ontbreken vaak de opladers.”

De stichting werk samen met een lokale computerwinkel, Kievit Computers, om ingeleverde telefoons te controleren. “Sommige telefoons controleren we zelf, andere brengen we daarheen,” aldus Oostendorp.

Met het opnemen van de smartphone in het armoedebegrip erkent het SCP formeel wat in de praktijk al langer speelt: digitale middelen zijn geen luxe meer, maar noodzaak. Meer informatie over Cherity Re-Use is te vinden op de website: www.goedvoorgoed.nl/help-ons-helpen.

