Geen nachtrust voor de KNRM op Goeree-Overflakkee

Niet door de hitte, maar door 11 schepen die in nood verkeerden zijn in de nacht van donderdag 25 op vrijdag 26 juli 2019 de bemanningen van de KNRM-stations Stellendam en Ouddorp uit hun slaap gehouden.

Door een plotseling front met onweersbuien met daarbij flinke wind, zijn er vannacht meerdere schepen in de problemen gekomen rond Goeree-Overflakkee.

Op het moment dat de vrijwilligers lagen te slapen gingen even na 01:00 uur de piepers af. Met 2 reddingboten (Baron van Lynden en de Griend) op de Grevelingen is het station uit Ouddorp de hele nacht druk geweest met 4 boten die in nood verkeerden. Zij lagen alle op de Grevelingen voor anker te slapen op het moment dat plotseling de wind opstak. Daarbij dreigede een zeiljachtje dat bij Bruinisse op een strekdam geslagen was, te zinken.

Op hetzelfde moment was de reddingboot Valerie Struis uit Stellendam bezig op het Haringvliet. Ook daar waren er 4 boten in de problemen. Vooral ter hoogte van Stad aan 't Haringvliet was het prijs. Bij één van de boten was sprake van een persoon met ernstig letsel waarvoor een ambulance werd opgeroepen. Ook aan de boten is sprake van behoorlijke schade door de wind.

Aan het begin van de ochtend rond 04:30 uur konden de 3 reddingboten weer terug naar de stations. Echter, zodra de mannen weer op bed lagen om nog even te slapen, gingen zowel in Ouddorp als in Stellendam opnieuw de pagers af. Dit waren de naweeën van de problemen van vannacht. Op de Grevelingen was andermaal een jacht in de problemen doordat het 's nachts van het anker was geslagen en op het Haringvliet waren er 2 schepen met de ankerkettingen over elkaar vastgeraakt tijdens de buien en konden zonder hulp van de reddingmaatschappij niet meer van elkaar loskomen.

Inmiddels is iedereen in plaats van naar bed maar gelijk aan werk gegaan, in totaal is er dus vannacht maar liefst aan 11 schepen hulpverleend.