Geen sinterklaasintocht op Goeree-Overflakkee in 2020

Er komt in 2020 geen traditionele intocht van Sinterklaas op Goeree-Overflakkee. Dit heeft het college van B&W besloten. Corona gooit roet in het eten en zorgt ervoor dat Sinterklaas niet zijn jaarlijkse intocht in de dorpskernen maakt.

Het bijeen laten komen van zoveel personen tegelijkertijd is namelijk te risicovol vanwege de mogelijke gevolgen die dit heeft voor de verspreiding van het coronavirus. De komst van Sinterklaas en zijn pieten zal dus vanwege de coronamaatregelen er dit jaar anders uitzien dan voorgaande jaren. Hoe de exacte invulling zal zijn, blijft nog even de vraag. De gemeente kijkt samen met de organisatoren op welke manier de Sinterklaas festiviteiten kunnen plaatsvinden.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman: “Het was geen makkelijk besluit om de intocht van Sinterklaas niet door te laten gaan. Bij de intocht staan veel kinderen en hun ouders. Dan kan niet iedereen 1,5 meter afstand houden. Daarom is besloten de traditionele intocht niet door te laten gaan. Uiteraard kijken we samen met de organisatoren op welke manier we Sinterklaas en zijn pieten ook dit jaar kunnen verwelkomen”.