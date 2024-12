Geen subsidie voor Middelharnis: urgentie onvoldoende volgens commissie

Minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken heeft 10 december 2024 bekendgemaakt dat 13 gemeenten in Nederland samen € 22 miljoen ontvangen om hun winkelgebieden toekomstbestendig te maken. De subsidie maakt deel uit van de vierde en laatste ronde van de Impulsaanpak Winkelgebieden. Voor deze ronde vroegen 41 gemeenten ruim € 87 miljoen aan, er was € 22 miljoen te verdelen. De gemeente Goeree-Overflakkee behoort niet tot de 13 gemeenten die subsidie ontvangen.

De subsidieaanvraag voor het winkelgebied in Middelharnis, die de gemeente eerder dit jaar samen met de Stichting BIZ Middelharnis Centrum indiende, werd afgewezen. Hoewel de ingediende aanvraag op veel onderdelen goed scoorde, hebben andere projecten met een hogere urgentie voorrang gekregen.

Een door het ministerie ingestelde commissie beoordeelde de aanvraag van de gemeente. Deze commissie stelt dat Goeree-Overflakkee (Middelharnis) als winkelgebied in basis goed lijkt te functioneren. Zo ligt de leegstand in Goeree-Overflakkee onder het landelijke gemiddelde. Volgens de commissie valt er natuurlijk best iets te verbeteren maar de commissie ziet niet hoe de voorgestelde ingreep een noodzakelijke impuls geeft aan het winkelgebied. Daarnaast vindt de commissie dat in het projectplan de balans mist tussen het effect en de hoogte van de investering.

Reactie gemeente Goeree-Overflakkee

Wethouder Daan Markwat: "Natuurlijk is de afwijzing een teleurstelling. De subsidie had een mooie boost gegeven aan de plannen voor het centrum van Middelharnis. Maar, de aanvraag is zeker niet voor niets geweest. Het heeft de samenwerking met ondernemers, vastgoedeigenaren en medeoverheden versterkt. Ook leidde het tot scherpere inzichten en ideeën voor de ontwikkeling van het centrum.”

De gemeente laat weten door te gaan met de planvorming en te blijven zoeken naar andere subsidiekansen voor de benodigde financiële middelen. Het gezamenlijke doel blijft hetzelfde: een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum waar onze inwoners en bezoekers graag komen. Ook werkt de gemeente aan plannen die zonder subsidie haalbaar zijn. De vernieuwing van het Spuiplein in Middelharnis kan gewoon doorgaan.

Meer informatie is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/12/10/13-gemeenten-krijgen-22-miljoen-euro-om-winkelgebied-aan-te-pakken



Door Internetredactie Omroep Archipel