Geen vaccinatiedagen, wel bescherming tegen infectieziekten

De prikken van het Rijksvaccinatieprogramma zijn belangrijk, ook nu we te maken hebben met het coronavirus. Ze beschermen kinderen tegen ernstige infectieziekten. Als alternatief voor de vaccinatiedagen, nodigt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kinderen individueel uit om een prik te komen halen. Tussen nu en februari 2021 krijgen alle kinderen die een vaccinatie nodig hebben deze uitnodiging. Op Goeree-Overflakkee gaat het om 582 kinderen.

De vaccinaties voor kinderen van 9 jaar en ouder geeft het CJG normaal gesproken tijdens lokale vaccinatiedagen. Door het coronavirus kan dit niet. Daarom krijgen alle 9-jarigen de komende maanden een persoonlijke uitnodiging voor de prikken tegen difterie, tetanus, polio (DTP) en bof, mazelen en rodehond (BMR). Zij worden uitgenodigd bij de voor hen dichtstbijzijnde CJG-locatie.

Andere leeftijd, andere prik

Ook de prikken voor oudere kinderen geeft het CJG in elk geval tot en met februari 2021 individueel, op een CJG-locatie. Zo zijn de 12/13-jarige meisjes uitgenodigd voor twee HPV-prikken, tegen het virus dat onder meer baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Jongeren die zijn geboren in 2006 hebben een uitnodiging ontvangen voor de vaccinaties tegen de meningokokkenziekte typen A, C, W en Y (MenACWY). Jongeren die de prik(ken) nodig hebben, maar nog niet hebben gehaald, krijgen aan het einde van dit jaar een nieuwe uitnodiging.

Een prik? Zo gepiept!

Wilt u meer weten over vaccineren, het Rijksvaccinatieprogramma en de twaalf infectieziekten waartegen wordt gevaccineerd? De website eenprikzogepiept.nl staat boordevol betrouwbare informatie. Op eenprikzogepiept.nl/contact ziet u op welke manieren u het CJG kunt bereiken. De professionals van het contactcentrum staan u graag te woord en kunnen u voor een persoonlijk gesprek verwijzen naar een jeugdarts of jeugdverpleegkundige bij u in de buurt.

Over het Centrum voor Jeugd en Gezin

Het CJG maakt gezond en veilig opgroeien mogelijk op Goeree-Overflakkee. Daarvoor zien de CJG-professionals alle kinderen regelmatig, vanaf de geboorte tot zij 18 jaar zijn. Uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma is een basistaak van het CJG. Voor deze vaccinaties wordt iedereen persoonlijk uitgenodigd. Er is altijd een priklocatie in de buurt en de vaccinaties zijn gratis.