Geen villabouw op agrarische gronden Sommelsdijk

De Raad van State heeft woensdag 5 april 2023 korte metten gemaakt met een plan van gemeente Goeree-Overflakkee om aan de Sommelsdijkse Achterweg twee villa’s op nog maagdelijk onbebouwde agrarische gronden buiten de bebouwde kom te bouwen.

Volgens ’s lands hoogste bestuursrechter is het bouwplan regelrecht in strijd met het eigen gemeentelijke bouwbeleid. Dat staat in principe alleen nieuwbouw in het landelijke buitengebied toe als er elders ter compensatie oude (agrarische) bebouwing verdwijnt, of als de landschappelijke kwaliteit flink verbetert.



Daar is hiervan geen sprake, concludeert de hoogste bestuursrechter. De belangrijkste reden dat Goeree-Overflakkee de woningbouw toestaat is om ontwikkelaar Wonen op Flakkee tegemoet te komen in de kosten die hij heeft gemaakt rond de restauratie van het Meijer Theater in Middelharnis. Die staat in het centrum van Middelharnis en niet in het buitengebied.

