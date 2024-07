Geert Faasse brengt de wereld van strandjutten dichtbij

Geert Faasse en Elly Biesheuvel zijn bekende gezichten op het Ouddorpse strand en in natuurgebied De Kwade Hoek. Als actieve strandjutters delen zij hun passie voor het strandjutten en de natuur met anderen. Geert Faasse gaat nog een stap verder: hij is ook gids en biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om zijn kennis en ervaringen te delen. In zijn schuur heeft hij een pop-up tentoonstelling ingericht met diverse vondsten van hun zoektochten.

In de zomer is Geert regelmatig te vinden op de parkeerplaats bij de vuurtoren van Ouddorp. Hier presenteert hij zijn mobiele tentoonstelling, die extra informatie biedt via een videopresentatie en een microscoop, wat voor extra diepgang zorgt bij zijn uitleg. Geert's activiteiten zijn geheel belangeloos, maar mensen kunnen als blijk van waardering een donatie doen voor de Plastic Soup Foundation, een organisatie die strijdt tegen plasticvervuiling.

Naast het verzorgen van excursies langs de stranden, geeft Geert ook lezingen op de zolder van zijn schuur.



Door Internetredactie Omroep Archipel