Gefeliciteerd! Meeste inwoners jarig op 7 september

Vandaag, 7 september, is de dag met de meeste verjaardagen op Goeree-Overflakkee, met maar liefst 176 inwoners die hun verjaardag vieren. Dit blijkt uit de verjaardagskalender van het CBS, die inzicht geeft in de geboortedata van de eilandbewoners.

September blijkt bovendien de maand met de meeste verjaardagen op het eiland. In tegenstelling tot 7 september, zijn er ook dagen waarop relatief weinig mensen jarig zijn. Naast 29 februari, met 47 jarigen, valt 26 december op als de minst voorkomende verjaardag met 94 jarigen, gevolgd door 1 januari, waarop slechts 95 inwoners van Goeree-Overflakkee hun verjaardag vieren.

Wij van Omroep Archipel wensen alle bewoners op deze bijzondere dag een fijne verjaardag, op welke datum die ook valt.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel