Gele hesjes fietsen door Goeree-Overflakkee voor verkeersexamen

In 2021 organiseren de basisscholen op Goeree-Overflakkee voor het eerst zelf het praktisch verkeersexamen voor de leerlingen. Wethouder Peter Feller gaf vrijdag 21 mei 2021 het startschot in Ouddorp. Hij overhandigde gele hesjes die de leerlingen dragen tijdens het examen aan School met de Bijbel 'Koningin Beatrix' in Ouddorp.

Tijdens het praktisch verkeersexamen gaan de kinderen op weg met een goedgekeurde fiets en een geel hesje. Enkele scholen hebben een verbeterslag in het examen doorgevoerd. Zo fietsen de meeste scholen nu een route door hun eigen kern. Ook hebben sommige scholen de handen ineengeslagen en gezamenlijk het examen georganiseerd. De basisschoolleerlingen krijgen te maken met verkeerssituaties die ze ook in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Vrijwilligers langs de route letten op bijvoorbeeld het verlenen van voorrang, het kijkgedrag en het aangeven van richting.

Voor iedere school verzorgen de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid en gemeente Goeree-Overflakkee een set met genummerde hesjes. Deze worden tijdens het praktisch verkeersexamen gebruikt om de vaardigheden van de leerlingen goed te kunnen beoordelen. Wethouder Peter Feller: “Ik vind het heel belangrijk dat kinderen leren om zelfstandig en veilig deel te nemen aan het verkeer. Ook als ze straks naar de middelbare school fietsen”.