Gemaskerde man pleegt gewapende overval op winkel

Een winkel aan de Dabbehof in Oude-Tonge is zaterdagochtend 31 mei 2025 overvallen door een gemaskerde man. De dader, die volledig in het zwart gekleed was, bedreigde het personeel met een mes en ging er op een fiets vandoor met een hoeveelheid sigaretten.

Bij de overval raakte niemand gewond. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden. Een breekijzer is door de politie veiliggesteld. De Forensische opsporing verricht sporenonderzoek.

Volgens de politie gaat het om een blanke man van ongeveer 28 jaar oud. Hij droeg een zwarte hoodie en een lange zwarte broek. Na de overval fietste hij op een oude damesfiets weg in de richting van de Stationsweg. De man kan mogelijk nog in het bezit zijn van het mes waarmee hij het personeel bedreigde.

Heeft u iets gezien of heeft u informatie over deze persoon? Bel dan direct 112.

Door Internetredactie Omroep Archipel