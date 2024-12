Gemeenschap aangeslagen door overlijden 15-jarige jongen

Veel mensen zijn diep getroffen door het tragische overlijden van de 15-jarige jongen na de hevige brand op maandagmiddag 23 december 2024. De brand brak rond 14:30 uur uit in een schuur naast de woning aan de Philipshoofjesweg in Dirksland. Ondanks pogingen van omstanders om de brand te blussen voordat de hulpdiensten arriveerden, overleefde de jongen de ernstige verwondingen niet.

De schok in de gemeenschap is groot. Veel buurtbewoners hebben hun verdriet gedeeld via sociale media. Op het Facebookbericht van Omroep Archipel, waar het nieuws werd gedeeld, zijn inmiddels meer dan duizend reacties geplaatst. Nadia schrijft op Facebook: "Mijn dochter staat in shock hier naast mij! Ze heeft tot het 3e jaar bij hem in de klas gezeten. We zijn echt even stil hiervan...". Edith, die ook het verlies van Jeroen betreurt, reageert: "Onze zoon ook... hij heeft vrijdag nog naast ‘m gezeten... Het is doodstil in huis.".

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman heeft haar steun betuigd aan de getroffen familie en de gemeenschap: “Ik ben geraakt door het overlijden van deze 15-jarige jongen. Zo abrupt en zo definitief. Deze tragedie raakt onze gemeenschap diep. We zijn de afgelopen maanden opgeschrikt door verschillende ongevallen, waarbij jonge mensen om het leven zijn gekomen. Dat is verschrikkelijk en woorden schieten tekort. Het contrast met de komende feestdagen – bij uitstek een moment van samenzijn met elkaar - is groot. We leven intens mee met de families, vrienden, klasgenoten die hun geliefden moeten missen. Laten we hen troost en steun bieden in deze zware tijd.”

De burgemeester stuurt een brief naar de familie van de jongen, waarin ze hen condoleert met het grote verlies. Als de ouders, broer en zus er prijs op stellen, gaat ze op een later moment op bezoek.

De kerk die het gezin regelmatig bezoekt, houdt dinsdagavond 24 december een bijeenkomst ter nagedachtenis aan Jeroen, die plaatsvindt van 19:00 tot 19:30 uur in het prieel van De Staver in Sommelsdijk. Gemeenteleden krijgen de gelegenheid om samen te komen, te rouwen en te bidden voor de familie. Om 20:00 uur begint de reeds geplande Kerstdienst, waarbij ook stilgestaan zal worden bij het overlijden van de jongen.



Door Internetredactie Omroep Archipel