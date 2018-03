Gemeente bedankt vrijwilligers met jaarlijks Vrijwilligersevenement

Vrijwilligers vormen een belangrijke basis voor onze samenleving; hun inzet is onmisbaar. Om de vrijwilligers op Goeree-Overflakkee in het zonnetje te zetten, organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee op vrijdag 13 april 2018 een Vrijwilligersevenement in het Prieel van De Staver in Sommelsdijk.

Vrijwilligersevenement

Bent u als vrijwilliger actief op Goeree-Overflakkee? Dan bent u van harte welkom om de avond bij te wonen en te genieten van een heerlijke maaltijd. Het thema van deze avond is 'Gala'. "Ik hoop veel van de op Goeree-Overflakkee actieve vrijwilligers in hun mooiste kleding over onze rode loper te zien lopen", aldus wethouder Gerrit de Jong. Het wervelende duo Fem & Daan zal de presentatie en muzikale omlijsting van de avond verzorgen.

Programma

16:30 uur Inloop

17:30 uur Welkomstwoord

17:40 uur Aanvang Gala-diner

19:00 uur Woord van waardering door wethouder Gerrit de Jong

19:10 uur Nagerecht

20:00 uur Borrel en gezellig samenzijn

21:00 uur Afsluiting

Aanmelden

Iedereen die als vrijwilliger op Goeree-Overflakkee actief is, kan zich – bij voorkeur digitaal – voor deze avond aanmelden. Daarvoor kunt u het aanmeldformulier op de website gebruiken: www.goeree-overflakkee.nl/aanmelden. Heeft u geen computer of lukt het om een andere reden echt niet? Dan kunt u bellen met het Sociaal Meldpunt van de gemeente, via 14 0187 (optie 1). Bij de aanmelding wordt gevraagd naar een persoonlijke anekdote. Wat maakt het zo leuk of bijzonder om vrijwilligerswerk te doen op Goeree-Overflakkee? Aanmelden kan tot en met maandag 26 maart.

Om rekening mee te houden

De aanmelding is persoonlijk, het is daarom niet mogelijk om groepen aan te melden. Daarnaast is de ruimte in Het Prieel niet onbeperkt; ze kunnen niet álle actieve vrijwilligers van Goeree-Overflakkee een plek aan tafel bieden. Dat betekent enerzijds dat bij de aanmeldingen het vol = vol principe geldt. Anderzijds doet de gemeente een beroep op uw medewerking. Zijn er meerdere vrijwilligers binnen uw organisatie actief, dan vragen zij u om de mensen die niet eerder het Vrijwilligersevenement hebben bijgewoond eerst een kans te geven zich aan te melden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het Vrijwilligersevenement? Neem dan contact op met Marijtje Pilon of Annemieke ’t Jonk, via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: info@goeree-overflakkee.nl.