Gemeente belooft streng beheer bij arbeidsmigrantenhuisvesting Melissant

Tijdens de presentatieavond op donderdag 15 januari 2026 is uitgebreid stilgestaan bij het beleid rondom de toekomstige huisvesting van arbeidsmigranten in Melissant. De nadruk werd gelegd op het maximumaantal van 300 migranten en de hoop hiermee de reguliere woningmarkt te ontlasten. Ook is aandacht besteed aan mogelijke overlast.

Er is enige onduidelijkheid ontstaan over het aantal bewoners dat de grootschalige locatie krijgt. Uitgelegd werd dat er 37 woonunits komen met per unit plaats voor maximaal acht bewoners, het totale aantal komt dus niet boven de 296. Melissant krijgt een midstay, hier mogen bewoners maximaal 12 maanden blijven. Een shortstay is een verblijf van maximaal vier maanden, wat bijvoorbeeld voor de bollenkweek van toepassing is.

Verwijdering van locatie

Om zorgen vanuit Melissant over overlast weg te nemen, wordt aangegeven dat er altijd een beheerder op de locatie is. Ook is er 24 uur per dag iemand bereikbaar bij calamiteiten en is er cameratoezicht. Ankur Fenger, adviseur Ruimtelijke Ordening, geeft in zijn presentatie voor de raad aan dat er streng opgetreden zal worden bij het overtreden van de regels. “Als je de regels overtreedt, krijg je nog een kans, maar op een gegeven moment houdt het ook op. Dan worden er serieuze gesprekken gevoerd.” Een uiterste maatregel kan zijn om de persoon van de locatie te verwijderen. De werkgever moet dan zorgen voor plaatsvervangende woonruimte. Om in gesprek te blijven met de inwoners van Melissant worden ze weer opgeroepen om deel te nemen aan de klankbordgroep. “Ik heb zelf een aantal keer mensen geprobeerd ervoor te benaderen, maar daar is tot op heden nog niet veel animo voor heb ik begrepen. Maar bij deze doe ik graag een oproep om zich aan te melden als u wilt deelnemen.”

“Geen arm om ze op te tillen en te verplaatsen”

Adviseur Ruimtelijke Ordening Ruben van de Zande benadrukt het belang voor de doorstroming op de woningmarkt. Volgens hem zullen arbeidsmigranten die nu in normale woningen in de dorpen wonen, verhuizen naar deze grootschalige locaties. Team Omgeving gaat vanuit de gemeente aan de slag met deze doorstroming. In het kort gezegd gaan ze bijhouden hoeveel woningen er inderdaad vrijkomen voor het dorp en of dit beleid zin heeft. Thomas Kom van Trots op Goeree-Overflakkee stelde de vraag hoeveel druk er kan worden gezet om deze mensen inderdaad uit die huizen te krijgen omdat hier juridisch gezien geen dwang op kan worden uitgeoefend. Van de Zande gaf in een reactie aan dat het inderdaad niet verplicht kan worden, maar in overleg met werkgever en werknemer moet worden gedaan. “Een heel belangrijk onderdeel van het beleid is handhaving bij misstanden, zoals overbewoning of situaties waarin arbeidsmigranten geen huishouden vormen. Hiernaar kunnen we onderzoek doen en uiteindelijk bestuurlijke maatregelen nemen. Die locaties vullen en echt gebruiken zal altijd in overleg moeten met werkgever en werknemer om ze daar te huisvesten. We hebben als gemeente simpelweg geen arm om ze op te tillen en te verplaatsen. Dit proces gaat niet van de ene op de andere dag, maar is een proces van maanden en jaren.”

Op de vervolgvraag van Kom of dit inhoudt dat er naast migranten die nu op vakantieparken verblijven en daar niet weg willen, er nog zo’n 1100 extra werknemers bij komen, werd ontkennend gereageerd. Volgens de adviseur wordt er strenger gehandhaafd op het bestemmingsplan en zijn deze parken voor de toeristische verhuur. Een genoemd park is het bungalowpark op Herkingen waar al jaren arbeidsmigranten permanent en semi-permanent verblijven. Ook is er toegezegd dat er straks capaciteit is om dit inderdaad te handhaven.

In gesprek met huisvesters

Huisvesters en werkgevers die een woning hebben gekocht in de dorpen en hier migranten huisvesten volgens de regels, wordt een gesprek mee aangegaan. Volgens de wethouder doen velen dat zonder een formele toestemming en daar kunnen op basis van het bestemmingsplan maatregelen worden genomen. "We kunnen dan zeggen dat we nu grootschalige huisvesting hebben dus u mag hier niet meer uw arbeidsmigranten huisvesten. U zult naar de grootschalige locatie moeten. Dat is een geleidelijk proces, want als je er 1100 nodig hebt en je hebt straks 500 plekken, dan kan je ze nog niet alle 1100 verplaatsen.”

Een dergelijke grootschalige locatie in Middelharnis is inmiddels in gebruik. Willem Weggeman van Homeflex meldt dat er tot nu toe nauwelijks incidenten of negatieve berichten zijn geweest, wat wordt bevestigd door wethouder Markwat. Een harde voorwaarde voor het wonen op deze plekken is het werken op Goeree-Overflakkee. De wethouder geeft duidelijk aan dat een schijnconstructie van een adres op het eiland en laten werken in bijvoorbeeld het havengebied van Rotterdam niet mogelijk is.

Op donderdag 29 januari 2026 bespreekt de gemeenteraad de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze huisvesting in Melissant.

Door Internetredactie Omroep Archipel