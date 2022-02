Gemeente biedt inwoners online geldplannen via Startpunt Geldzaken

Gemeente Goeree-Overflakkee stelt alweer een aantal jaar de geldplannen van Startpunt Geldzaken beschikbaar aan haar inwoners. Met de geldplannen kunnen inwoners meer uit hun geld halen. De geldplannen worden door het Nibud en partners samengesteld en geheel anoniem (waardoor de privacy is gewaarborgd) gebruikt.

Een geldplan voor iedereen

De geldplannen zijn voor gemeente Goeree-Overflakkee een belangrijk middel in het voorkomen van geldproblemen. In deze tijd waar iedereen te maken heeft met inflatie is het belangrijk om aandacht te hebben voor de financiële huishouding. Startpunt Geldzaken is een gratis service voor alle inwoners. De geldplannen zijn in te vullen via de website www.startpuntgeldzaken.nl/goeree-overflakkee. Meteen na het invullen van het plan – wat anoniem gebeurt – krijgt u in beeld welke concrete stappen u kunt nemen en hoe u dat kunt doen.

In het afgelopen jaar is er een aantal nieuwe geldplannen ontwikkeld en beschikbaar gekomen. Er zijn geldplannen voor verschillende situaties:

• Kom uit de geldzorgen

• Beter rondkomen

• Sparen, aflossen of beleggen

• Rondkomen met kinderen

• Studie (klein)kinderen

• Bijna 18

• Pensioen

• ZZP

• Statushouders

• Scheiden

• Werkloosheid

Bewust omgaan met geld

De geldplannen zijn niet alleen geschikt voor mensen met geldproblemen, maar juist ook voor mensen die beter met hun geld willen omgaan. Die bijvoorbeeld een buffer willen aanleggen omdat ze weten dat het in de toekomst tegen kan zitten. En dat voorkomt schulden. De geldplannen zijn geschikt voor alle inkomens.

Steun door de formulierenhulp of Schuldhulpmaatje

De geldplannen kunnen zelfstandig worden ingevuld. Toch kan het zijn dat u het lastig vindt om via de computer een geldplan in te vullen. Of u hebt hulp nodig bij het ordenen van uw administratie. De formulierenbrigade van Stichting ZIJN wilt u ondersteunen bij het gebruik van de geldplannen. Zij zijn telefonisch bereikbaar via (0187) 48 65 40 of per e-mail t.nieuwpoort@zijngo.nl. Ook kunt u contact opnemen met Schuldhulpmaatje via www.uitdeschulden.nu/schuldhulp-in-goereeoverflakkee. Zij helpen u graag.

Vragen over Startpunt Geldzaken

Op de website van Startpunt Geldzaken (startpuntgeldzaken.nl/goeree-overflakkee) staat alle informatie overzichtelijk bij elkaar. Mocht u toch vragen hebben of zijn er onduidelijkheden over wat er op deze website staat vermeld, dan kunt u contact opnemen met het Sociaalcontactpunt van de gemeente. Zij kunnen u verder wegwijs maken in de regelingen die de gemeente u kan bieden. Zij zijn op werkdagen te bereiken van 08:00 tot 17:00 uur via telefoonnummer 14 0187, keuze 1.