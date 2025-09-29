Gemeente en provincie lopen achter op woningbouwplannen

In Zuid-Holland is het aantal nieuw toegevoegde woningen in 2025 aanzienlijk gedaald. Ook op Goeree-Overflakkee lijkt de voortgang beperkt in verhouding tot de bouwambities. Recente cijfers laten zien dat het tempo van de woningbouw vertraagt in de provincie, wat de druk op de lokale en regionale woningmarkt verder kan vergroten. De vertraging roept vragen op over de haalbaarheid van de bouwambities en de mogelijkheden om te voldoen aan de groeiende woningvraag.

Door Evi Vos

De provincie Zuid-Holland streeft ernaar om tussen 2022 en 2030 bijna 250.000 nieuwe woningen te realiseren, zo blijkt uit het Kwartaalbericht Woningvoorraadontwikkelingen van de provincie zelf. Tot en met het tweede kwartaal van 2025 zijn er ongeveer 62.869 woningen opgeleverd, wat neerkomt op ongeveer een kwart van het doel binnen bijna vier jaar.

Tegelijkertijd tonen cijfers van Parel Beheer, gebaseerd op data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), aan dat in de eerste zeven maanden van 2025 het aantal toegevoegde woningen met 21 procent is gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2024 en zelfs met 40 procent vergeleken met 2022 en 2023. De provincie noemt als belangrijkste oorzaken onder meer de beperkte stikstofruimte, een overbelast elektriciteitsnet, financieringsproblemen en bezwaarschriften.

Goeree-Overflakkee

Ook op Goeree-Overflakkee lijkt de woningbouw achter te blijven bij de plannen De gemeente heeft als doel om tussen 2022 en 2030 minimaal 2.500 nieuwe woningen te bouwen. Daarbij is er een bredere ambitie van 3.250 woningen, bestemd voor uiteenlopende doelgroepen zoals starters, senioren en zowel sociale als vrije sector huurders. Tot en met mei 2025 zijn er 628 woningen opgeleverd sinds de start van het woningbouwprogramma. Daarmee is ongeveer 25 procent van het minimale doel van 2.500 woningen gerealiseerd. Ten opzichte van de bredere ambitie van 3.250 woningen komt dit neer op ruim 19 procent.

Hoewel er plannen zijn voor ruim 3.250 extra woningen, moet het merendeel van de totale woningbouwopgave voor 2030 nog worden uitgevoerd. Als de groei van de woningvoorraad achterblijft bij de vraag, kan dit leiden tot langere wachttijden, oplopende prijzen en een toenemende druk op de lokale woningmarkt.

