Gemeente gaat inwoners met betalingsachterstanden benaderen

De gemeente Goeree-Overflakkee gaat zich actief inzetten om inwoners met betalingsproblemen snel en effectief te ondersteunen. Dat staat te lezen in een persbericht op de website. De gemeente benadrukt voortaan vroeg zelf in contact te treden met inwoners die kampen met achterstanden in bijvoorbeeld huur, zorgverzekering, of energierekeningen. Dit initiatief, bekend als vroegsignalering, heeft als doel om betalingsproblemen in een vroeg stadium te herkennen en op te lossen, voordat ze groter worden.

Schaamte

Uit cijfers blijkt dat 46% van de huishoudens in Nederland het afgelopen jaar te maken heeft gehad met één of meer betalingsproblemen. Ook wordt er geschat dat ongeveer 730.000 Nederlanders problematische schulden hebben. Schaamte speelt vaak een rol bij het niet tijdig zoeken naar hulp. Op Goeree-Overflakkee gaat de gemeente nu zelf het initiatief nemen om inwoners met betalingsachterstanden te benaderen, zodat de stap naar ondersteuning kleiner wordt.

Wanneer inwoners hulp accepteren, volgt een gesprek om te onderzoeken hoe de gemeente hen het beste kan ondersteunen. Zelfs als er op dat moment geen directe hulp nodig is, worden inwoners geïnformeerd over de mogelijkheden, mocht de behoefte later ontstaan.

Oplossingen

Inwoners met financiële zorgen kunnen terecht op de gemeentelijke website of contact opnemen via e-mail of telefoon om samen oplossingen te zoeken en verdere problemen te voorkomen.

Voor meer informatie: www.goeree-overflakkee.nl/geldzorgen.



Door Internetredactie Omroep Archipel