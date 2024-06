Gemeente gaat stickers plakken op graven

Gemeente Goeree-Overflakkee gaat de komende periode stickers plakken op graven waar de nabestaanden afstand van deden én op graven waarvan de nabestaanden van de overledene niet bekend zijn. Het gaat om groene stickers met 'Afstand gedaan' en gele stickers 'Contact gezocht'. Op de publicatieborden bij de begraafplaatsen staat verdere uitleg.

Bij de uitgifte van een graf wordt een graftermijn afgesproken. De gemeente verstuurt momenteel brieven aan nabestaanden die als contactpersoon zijn geregistreerd van een graf waar de graftermijn van is verlopen. In een aantal gevallen gaven deze contactpersonen aan afstand te doen van het graf. Op deze graven wordt een groene sticker geplakt. Naast 'Afstand gedaan' staat daar de tekst op 'Dit grafmonument wordt verwijderd'. Deze sticker blijft een jaar op het graf, zodat eventuele andere nabestaanden zich alsnog kunnen melden. Als niemand zich meldt, dan wordt het grafmonument verwijderd.

Daarnaast is het de gemeente bij een aantal graven niet gelukt om de nabestaanden te bereiken. Mogelijk zijn de gegevens in de administratie niet meer actueel, omdat deze mensen bijvoorbeeld zijn verhuisd of overleden. Op deze graven komt een gele sticker met de vraag contact op te nemen met de gemeente. Ook hier hebben mensen een jaar de tijd voor.



Door Internetredactie Omroep Archipel