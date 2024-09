Gemeente Goeree-Overflakkee bedankt mantelzorgers

Vanaf 15 september tot en met 31 oktober 2024 kunnen inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee een mantelzorgcompliment aanvragen om hun mantelzorger te bedanken. Mantelzorgers spelen een onmisbare rol in het leven van veel mensen, door vrijwillig en onbetaald zorg te bieden aan familie, vrienden of buren die dat nodig hebben. De gemeente waardeert deze inzet enorm en toont dit door middel van een geldbedrag van € 200,00, dat rechtstreeks op de rekening van de mantelzorger wordt gestort.

Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment, moet de zorgvrager het aanvraagformulier invullen. De mantelzorger moet ingeschreven staan bij Stichting ZIJN. Inschrijven als mantelzorger kan via www.zijngo.nl of door te bellen naar 0187 - 48 33 66. Ook jonge mantelzorgers onder de 18 jaar kunnen aanspraak maken op dit compliment. Een belangrijke voorwaarde is dat de mantelzorger minstens 8 uur per week en langer dan drie maanden zorg biedt.

Waardering

De gemeente hoopt dat het mantelzorgcompliment niet alleen een blijk van waardering is, maar ook een extraatje dat besteed wordt bij lokale ondernemers, zodat de hele gemeenschap kan profiteren.

Het aanvragen van het mantelzorgcompliment kan eenvoudig via de website van de gemeente: www.goeree-overflakkee.nl/mantelzorgcompliment. Het Sociaalcontactpunt van de gemeente kan hierbij eventueel helpen via telefoonnummer 14 0187, of via een e-mail naar sociaalcontactpunt@goeree-overflakkee.nl.

Naast het compliment biedt de gemeente ook diverse vormen van mantelzorgondersteuning. Stichting ZIJN, met haar welzijnscoaches, biedt hulp bij het vinden van een goede balans tussen zorg voor anderen en zorg voor jezelf. Soms kan het belangrijk zijn om even op adem te komen, en in dat geval is respijtzorg een mogelijke oplossing. Ook is er de campagne De Goede Nieuwe Tijd, die mantelzorgers, inwoners en professionals aanmoedigt om na te denken over de toekomst. Op www.degoedenieuwetijd.nl staan verhalen, initiatieven en gratis gesprekskaartjes om het gesprek op gang te brengen.



Door Internetredactie Omroep Archipel