Gemeente Goeree-Overflakkee koopt Fort Prins Frederik

Op donderdagavond 14 december 2017 stelde de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee budget beschikbaar voor de aankoop van Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat. De gemeente is van mening dat zij door deze aankoop de exploitatiemogelijkheden van het fort kan verbeteren, waarbij het cultuurhistorische karakter en de monumentale waarden van het fort centraal staan. Dit met als uiteindelijk doel een mooi, uitnodigend en beleefbaar Fort Prins Frederik.

In 2016 is het Fort Prins Frederik overgegaan naar de huidige eigenaar Erfgoed Fort Prins Frederik BV. Deze eigenaar wil het fort nu verkopen. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft de afgelopen maanden uitvoerig gesproken met de huidige eigenaar, met als insteek de aankoop van het fort door de gemeente. Inmiddels is de verkoop door de huidige eigenaar en de aankoop door de gemeente vastgelegd in een intentieovereenkomst. Nu de gemeenteraad budget beschikbaar heeft gesteld, kan de koopovereenkomst worden opgesteld en getekend. Naar verwachting vindt dan begin 2018 de formele overdracht plaats.

Projectplan Fort Prins Frederik

In 2014 stelde de gemeenteraad het projectplan Fort Prins Frederik vast. Het doel van dit plan is het verbeteren van de exploitatiemogelijkheden van het fort, vanuit cultuurhistorisch en recreatief perspectief, waarbij het fort als rijksmonument weer centraal staat en de recreatieve functie niet langer leidend is. Een exploitabel fort waar niet alleen recreanten ter plaatse, maar ook toeristen profijt van hebben.

Het projectplan heeft naast het hoofddoel vier subdoelen: een nieuw bestemmingsplan inclusief beeldkwaliteitsplan, verwijderen van niet-historische, niet-vergunde bebouwing op de vestingwal, de restauratie van de geschutstoren en de reconstructie van een fiets- en voetgangersbrug.

De eerste stappen zijn inmiddels gezet. In september en oktober 2017 heeft het voorontwerp bestemmingsplan inclusief het concept beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegen. Momenteel worden de inspraakreacties verwerkt. Daarnaast heeft de gemeente gesprekken gevoerd met de eigenaren/gebruikers, die gevestigd zijn op de vestingwal. Verder is voor de restauratie van de geschutstoren en de reconstructie van de fiets- en voetgangersbrug subsidie aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland.

Fort Prins Frederik

Het Fort Prins Frederik, gebouwd als fort Duquesne in 1811 en uitgebreid in 1889, ligt markant op de oostpunt van Goeree-Overflakkee in Ooltgensplaat. Het fort vormt samen met Fort Sabina en Fort De Hel (Willemstad), Fort Bovensluis en Fort Buitensluis (Numansdorp) de zogeheten ‘Stelling van Willemstad', een uniek cluster van forten binnen de Zuiderwaterlinie. Deze forten liggen binnen ‘Waterpoort', een samenwerkingsorganisatie voor het gebied dat ligt op de kruising van de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Waterpoort verbindt en brengt ondernemers, overheden en burgers met initiatieven samen. Op die manier stimuleert Waterpoort betrokken partijen om samen kansen te benutten, die zij individueel niet kunnen realiseren.