Gemeente Goeree-Overflakkee lanceert eigen app

Losliggende stoeptegel, verkeersoverlast of uitgevallen straatverlichting melden bij de gemeente? Of benieuwd wanneer de groene, bruine of blauwe afvalcontainer aan de weg moet? De gemeente Goeree-Overflakkee wil haar dienstverlening richting de inwoners verder verbeteren en lanceert daarom een app voor de smartphone.

In de beginfase bevat de gemeenteapp naast veel algemene informatie ook een afvalkalender én de mogelijkheid om snel en eenvoudig een melding ‘openbare ruimte’ te versturen naar de gemeente.

Voor burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman is de app een goede stap vooruit in de verdere verbetering van de dienstverlening. Begin november werd ook al de nieuwe volledig elektrische GO-bus in gebruik genomen, die als een mobiel gemeentehuis alle dorpskernen bezoekt. “Ook deze app is er om het contact met de gemeente te vergemakkelijken. Je kunt bijvoorbeeld gelijk een melding doen als je op straat loopt en gedumpt afval of een vernielde prullenbak ziet. Het mooie is dat bij zo’n melding ook gps-coördinaten kunnen worden toegevoegd, zodat wij als gemeente precies weten waar het probleem is en daar ook snel mee aan de slag kunnen.”

Afvalkalender

Rondom de feestdagen, zoals de Kerst en de jaarwisseling wordt het schema voor het ophalen van het huishoudelijk afval meestal aangepast. De wijzigingen worden altijd bekendgemaakt via de krant, website en de sociale media. Maar niet iedereen houdt het gemeentenieuws in de gaten, en ieder jaar ontvangt de gemeente veel vragen over het gewijzigde ophaalschema. Daarom bevat de app een afvalkalender, waarmee eenvoudig kan worden nagegaan op welke dag de huisvuilkalenders op dat adres worden geleegd. Ook is het mogelijk om op de app in te stellen dat er een avond van tevoren een herinnering wordt verzonden naar de smartphone.

Melding openbare ruimte/openbare orde

De gemeenteapp bevat naast de afvalkalender de mogelijkheid om in enkele stappen een melding ‘openbare ruimte’ te verzenden naar de gemeente. Denk hierbij aan het melden van gevaarlijke situaties op de openbare weg, scheve stoeptegels, afgewaaide takken en milieuovertredingen. De module kan ook worden gebruikt voor overlast van (bijvoorbeeld) verkeer of dieren.

Vanzelfsprekend zijn op de app ook contactgegevens van de gemeente te vinden (adressen, openingstijden, telefoonnummer) en informatie over het gemeentebestuur. Via de app kunnen ook de officiële gemeentelijke bekendmakingen worden geraadpleegd.

Uitbreidingen

De gemeenteapp zal in de toekomst worden uitgebreid met andere functies die te maken hebben met de dienstverlening van de gemeente, zoals de mogelijkheid een afspraak te maken met het Klant Contact Centrum.

Gratis downloaden en gebruiken

De gemeente stelt de app gratis beschikbaar. U kunt de app downloaden via de App Store van Apple en de Google Play Store. De app is te vinden onder de naam ‘Goeree-Overflakkee’. U herkent de app aan het logo van de gemeente.