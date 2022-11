Gemeente Goeree-Overflakkee partner van nationale Week van Respect

Om respectvol samenleven op lokaal niveau te vergroten is gemeente Goeree-Overflakkee sinds 2022 officieel partner van de nationale Week van Respect (7 t/m 13 november). Tijdens deze week geeft de gemeente extra aandacht aan het onderwerp respect, door onder meer zichtbaar te zijn op scholen en sportverenigingen.

Respectvol samenleven begint bij kinderen en jongeren, de generatie van de toekomst. Want wat je jong leert, neem je de rest van je leven mee. Hen inspireren en activeren om zélf bij te dragen aan een samenleving waarin zij zich thuis voelen is het doel. Zo bouwen we aan een respectvolle samenleving.

De nationale Week van Respect

Op maandag 7 november 2022 gaf de Respect Foundation samen met gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties, docenten en de jongeren zelf het startschot voor de Week van Respect 2022. Om deze week bewustwording op Goeree-Overflakkee te creëren, draaien er verspreid over het eiland animaties op beeldschermen in scholen en sportverenigingen. Ook wordt bij de start van de schooldag in klassen op meerdere scholen een video getoond. Hierin spreekt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman de jeugd toe. Ze onderstreept het belang van deze week. "Als respectgemeente dragen we bij aan een mooiere samenleving. Heb respect voor jezelf, voor elkaar én voor de wereld om je heen. Respect is vriendelijk zijn tegen mensen die je kent én tegen mensen die je niet kent. Respect is rekening met elkaar houden. Je verplaatsen in een ander en kijken hoe jij die persoon kan helpen. Behandel de ander zoals je zelf graag behandeld wordt. Overal. Op Goeree-Overflakkee én daarbuiten."

Respect Foundation

Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation de nationale bewustwordingscampagne Week van Respect. Met deze campagne hebben ze al 2,5 miljoen jongeren weten te bereiken. De Respect Foundation heeft als missie om de maatschappij mooier te maken door met jongeren te werken aan respect voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.

"Wij geloven dat alle jongeren een moreel kompas in zich hebben dat wij samen kunnen activeren en begeleiden. Wij samen: professionele opvoeders, samenwerkingspartners, financiers, ons eigen expertteam en jongeren zelf."