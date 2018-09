Gemeente Goeree-Overflakkee start met Kindpakket

De gemeente Goeree-Overflakkee wil dat álle kinderen mee kunnen doen. Dat ze lekker kunnen sporten en zonder zorgen naar school kunnen gaan. Ook kinderen uit een gezin waar niet zoveel geld is. Daarom krijgen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen vanaf 1 oktober 2018 extra ondersteuning in de vorm van het Kindpakket Goeree-Overflakkee. De doelgroep ontvangt hierover deze maand uitgebreide informatie en inloggegevens.

Kindpakket Goeree-Overflakkee

Het Kindpakket is een verzameling van regelingen waarmee de gemeente Goeree-Overflakkee samen met lokale bedrijven, scholen en (sport)verenigingen ervoor zorgt dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen.

Kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen vanaf 1 oktober gebruikmaken van het aanbod, als de ouder of verzorger via de gemeente een inlogcode heeft ontvangen voor de speciaal hiervoor ingerichte website. Het aanbod is voor elke leeftijd anders. Na het inloggen toont de website, die is ingericht als een webshop, alleen de producten en activiteiten waaruit gekozen mag worden.

Wat zit er in het Kindpakket?

Het Kindpakket Goeree-Overflakkee bestaat uit een groot aantal regelingen waaronder de volgende diensten, contributies en producten:

Digitale leermiddelen (computer, tablet of laptop);

Zomer- en winterkleding;

Sport en Cultuur (lidmaatschap of aanschaf materiaal);

Schoolactiviteiten (leren en ontwikkelen: deelname aan maatschappelijke activiteiten, schoolreis, schoolexcursies, werkweken, maar ook de aanschaf van een schooltas of het lidmaatschap van de bibliotheek);

Fiets;

Reiskosten Openbaar Vervoer (voor de middelbare school).

Het aanbod van het Kindpakket wordt in natura aangeboden. Dit betekent dat gezinnen met een Kindpakket geen geld krijgen, maar spullen of activiteiten. Het Kindpakket is al voor een deel gevuld met bestaande gemeentelijke regelingen. De komende week wordt de middenstand en het verenigingsleven van Goeree-Overflakkee gevraagd hier ook een bijdrage aan te leveren. "Ik hoop dat veel ondernemers, scholen en andere lokale organisaties willen bijdragen aan het Kindpakket Goeree-Overflakkee door spullen of activiteiten aan te bieden. Alle kinderen verdienen een gelijke kans en dat maken we samen mogelijk!", zegt wethouder Berend Jan Bruggeman.

Draagt u ook bij aan het Kindpakket?

Ieder kind wil graag gewoon mee kunnen doen met vriendjes en vriendinnetjes en erbij horen. Het Kindpakket maakt dat mogelijk. Deze week ontvangen alle potentiële aanbieders op Goeree-Overflakkee een brief of e-mail met informatie over het Kindpakket en het verzoek om als aanbieder mee te doen. De projectorganisatie Kindpakket neemt vervolgens telefonisch contact op om te bespreken of en hoe kan worden bijgedragen aan het Kindpakket Goeree-Overflakkee.

Meer informatie

Heeft u maandag 10 september geen informatie ontvangen over het Kindpakket, maar denkt u toch een leuke bijdrage te hebben? Neem dan op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur of tussen 13:00 en 16:00 uur contact op met de projectorganisatie Kindpakket via 088 20 30 680 of stuur een e-mail naar goeree-overflakkee@mijnkindpakket.nl.