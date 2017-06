Gemeente Goeree-Overflakkee start met mobiel gemeentehuis

De gemeente Goeree-Overflakkee start vanaf maandag 26 juni 2017 met een nieuw initiatief; het mobiele gemeentehuis. Met een camper, de zogenaamde GO-bus, brengen ambtenaren van de gemeente wekelijks een bezoek aan drie dorpskernen, verspreid over het eiland. Dankzij de GO-bus hoeven inwoners voor bepaalde producten en diensten niet meer naar het gemeentehuis in Middelharnis te reizen.

De officiële overhandiging van de sleutel vond plaats op maandag 19 juni 2017. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman ontving uit handen van Marco Hollaar van Cor Melissant Auto de sleutel van de camper.

GO-bus

Met de GO-bus biedt de gemeente inwoners een luisterend oor en aandacht. In de GO-bus kunnen inwoners terecht met vragen, suggesties en meldingen over bijvoorbeeld de woon- en leefomgeving of openbare orde en veiligheid. Ook het doen van geboorte- en verhuisaangifte of de aanschaf van dagdeelkaarten, diverse uittreksels en (eigen) verklaringen behoren tot de mogelijkheden. Verder zet de gemeente de GO-bus in voor de FlaminGO-tour. Doel van deze tour is om tijdens evenementen met de dorpsraad inwoners te spreken over de leefbaarheid in hun dorp. Daarnaast ondersteunt de gemeente inwoners onder meer bij het vinden en invullen van aanvraagformulieren.

Breng een bezoek

De gemeente wil met de inzet van de GO-bus haar dienstverlening verder verbeteren en tegelijkertijd in contact komen met inwoners om hun ideeën te horen. Inwoners zijn van harte welkom om een bezoek te brengen. Vanaf maandag 26 juni 2017 staat de GO-bus iedere maandag tussen 09.00 en 12.00 uur op de Geldersedijk in Dirksland (op het parkeerterrein naast Slagerij Van Zuidland). Op dinsdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur op de weekmarkt in Ouddorp en op vrijdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur op de weekmarkt in Oude-Tonge. Vooraf een afspraak maken is niet nodig. Let op! Op locatie is alleen pinbetaling mogelijk.

Proef

Gedurende een proefperiode van zes maanden bekijkt de gemeente of de GO-bus een waardevolle aanvulling is op de huidige dienstverlening. Er wordt kritisch gekeken naar vraag en aanbod en de locaties worden geëvalueerd. Wanneer de proef succesvol blijkt, introduceert de gemeente deze nieuwe vorm van dienstverlening ook in andere kernen op Goeree-Overflakkee.