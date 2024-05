Gemeente Goeree-Overflakkee stopt met eigen app

Gemeente Goeree-Overflakkee stopt met haar eigen gemeente-app. De belangrijkste reden is dat de huidige leverancier de app niet langer ontwikkelt en ondersteunt. Inmiddels zijn de functies in de app overgenomen door andere, betere apps of de gemeentelijke website.

De app is al niet meer te downloaden en per 1 juni 2024 kunnen inwoners via de app geen meldingen in de openbare ruimte meer doen. Ook plaatst de gemeente geen updates meer op de app.

Afvalkalender, Fixi en andere diensten

De laatste tijd zag de gemeente het aantal gebruikers van de app al teruglopen. Zo gebruiken veel inwoners nu de afvalkalender in de RAD-app. Het doen van meldingen in de openbare ruimte aan de gemeente kan gemakkelijk via de Fixi-app. Beide apps zijn gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store.

Verder kunnen inwoners zich abonneren op de e-mailservice 'Berichten over uw Buurt'. Zij blijven zo op de hoogte van bekendmakingen in de omgeving. Tot slot vinden inwoners algemene en actuele informatie op de gemeentelijke website www.goeree-overflakkee.nl. Deze website is ook goed leesbaar via smartphone en tablet.

De gemeente adviseert inwoners om de app van hun mobiele telefoon of tablet te verwijderen en gebruik te maken van de genoemde opties.



Door Internetredactie Omroep Archipel