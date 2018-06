Gemeente Goeree-Overflakkee zoekt jong talent

Ben je jong, ambitieus, gemotiveerd en op zoek naar een vliegende start van jouw carrière? De gemeente Goeree-Overflakkee is op zoek naar jong talent dat de organisatie komt versterken.

De gemeente biedt twee unieke, uitdagende programma’s aan; een traineeship voor pas afgestudeerde, veelbelovende talenten en een stageprogramma voor jonge, gemotiveerde studenten. Beide programma’s starten op 1 september 2018.

Traineeship

Het traineeship is een leerzaam programma, speciaal opgezet om pas afgestudeerde, veelbelovende talenten op te leiden. De trainee werkt, gedurende twee jaar, aan opdrachten voor verschillende afdelingen. De trainee wordt wegwijs gemaakt in ‘overheidsland’ en wat het betekent om in een politieke bestuurlijke organisatie te werken. De trainee ontwikkelt zich op persoonlijk vlak en in zijn of haar effectiviteit. Tot slot werkt de trainee met andere trainees aan gezamenlijke opdrachten die bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeente.

Stageprogramma

Met het stageprogramma kunnen jonge, gemotiveerde studenten vaardigheden en kennis bij de gemeente in de praktijk brengen, eigen beroepsperspectieven verkennen en de mogelijkheden op een succesvolle loopbaan aanzienlijk vergroten. Met hun frisse blik en nieuwe kennis zijn zij een waardevolle aanvulling op onze organisatie. De aard en de duur van de stage vindt in goed overleg plaats.

Organisatie

De organisatie van de gemeente Goeree-Overflakkee is een waardengedreven netwerkorganisatie, die inspeelt op de kracht van de samenleving en werkt op basis van vertrouwen in haar professionals.

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Check www.goeree-overflakkee.nl/jongtalent voor meer informatie over de programma’s, profielen waar we naar op zoek zijn en de sollicitatieprocedure. Reageren kan tot en met vrijdag 22 juni 2018.