Veel mensen maken geen gebruik van toeslagen en regelingen waar ze recht op hebben. Via de website datgeldtvoormij.nl/goeree-overflakkee kunnen inwoners zien voor welke financiële ondersteuning zij in aanmerking komen. Bij het invullen is gratis advies beschikbaar: telefonisch, via de chat of met een persoonlijk adviesgesprek op locatie.

Op maandag 23 juni 2025 lanceerde wethouder Berend Jan Bruggeman (Sociaal Domein) de website met een druk op de rode knop. De feestelijke start vond plaats in het bijzijn van lokale professionals en vrijwilligers die inwoners helpen bij hun financiën.

“We zijn deze samenwerking gestart omdat we zien dat inwoners niet altijd weten waar ze recht op hebben. Denk aan een inkomensregeling, huurtoeslag of belastingteruggave. Ook krijgen inwoners zo inzicht in hun geldzaken en weten ze of ze kosten kunnen besparen op energie of zorgverzekering. Zo willen we inwoners meer financiële ruimte geven”, aldus de wethouder Sociaal Domein.

Wat geldt voor mij?

Er zijn veel sociale voorzieningen en hulpregelingen, zoals toeslagen, vergoedingen, gemeentelijke minimaregelingen en speciale fondsen. Veel mensen weten niet welke regelingen er zijn en hoe ze daar aanspraak op kunnen maken. Ze nemen vaak ook niet de tijd en rust om zich daarin te verdiepen. En dat is jammer, want zo krijgen ze niet waar ze wél recht op hebben.

Datgeldtvoormij.nl is onderdeel van De VoorzieningenWijzer. De VoorzieningenWijzer helpt inwoners om eenvoudig alle lokale regelingen en landelijke toeslagen te vinden en aan te vragen. Kijk voor meer informatie op devoorzieningenwijzer.nl.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel