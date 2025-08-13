Storing Haringvlietbrug, in beide richtingen afgesloten

De Haringvlietbrug (rijksweg A29) was woensdagmiddag 13 augustus 2025 vanaf 13:10 uur in beide richtingen afgesloten vanwege een technische storing aan de slagbomen. Vermoedelijk is de storing ontstaan nadat een vrachtwagenchauffeur een slagboom had geraakt.

Het verkeer werd in beide richtingen omgeleid via de A59 en de A16. Rond 15:40 uur meldde Rijkswaterstaat dat de storing was verholpen.

Door Internetredactie Omroep Archipel