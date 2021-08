Gemeente investeert in (binnen)stranden

Sinds juli 2021 kunnen bezoekers van de binnenstranden Stad aan ’t Haringvliet en Havenhoofd Middelharnis gebruik maken van een prachtig nieuw zwemvlot. De zwemvlotten maken deel uit van de investeringen die de gemeente doet om de (binnen)stranden op Goeree-Overflakkee aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers.

De zwemvlotten in Stad aan ’t Haringvliet en Middelharnis zijn slechts twee van de nieuwe investeringen. Zo vond er al een opknapbeurt plaats bij De Banaan in Ooltgensplaat, is er samen met de paviljoenhouder bij Brouw in Ouddorp een nieuw speeltoestel geplaatst en plaatsten ze op verschillende strandjes nieuw meubilair. De komende jaren blijft de gemeente extra investeren in de (binnen)stranden. De investeringen worden bekostigd uit de toeristenbelasting.

Het nieuwe zwemvlot en de voetbaldoeltjes die eerder in 2021 zijn geplaatst op het Havenhoofd, worden onder andere gebruikt voor de zomerse activiteiten van St. Zijn en het Sportteam.