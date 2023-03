Gemeente neemt organisatie Dodenherdenking Nieuwe-Tonge over

De gemeente Goeree-Overflakkee neemt de organisatie over van de Dodenherdenking op 4 mei 2023 in Nieuwe-Tonge. Over de herdenking was een conflict ontstaan, omdat de organiserende Oranjevereniging geen toestemming wilde geven voor een kranslegging door Stichting Gay op Flakkee. De voorzitter van de Oranjevereniging zei tegen het AD dat het dorp voor zo'n kranslegging "niet klaar" zou zijn.

Gemeente Goeree-Overflakkee vindt het belangrijk om met elkaar op 4 mei stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties. Met elkaar, niemand uitgezonderd of uitgesloten. Stichting Gay op Flakkee is daarbij van harte welkom om een krans of bloemstuk te leggen. Daarmee wordt ook bewust een groep slachtoffers herdacht waar lang over gezwegen is: de vervolgde homoseksuelen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De komende weken vindt overleg plaats met onder andere de Dorpsraad en Ring van Oranje over de herdenking van dit jaar. Uitgangspunt hierbij is dat er een waardige en respectvolle herdenking komt voor iedereen. “Als burgemeester ben ik trots op de veelkleurigheid van onze gemeente en vind ik het belangrijk dat we respectvol met elkaar omgaan”, zo benadrukt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. “De ontstane situatie is heel verdrietig. Dit kent alleen maar verliezers.”

Op Facebook laat de Oranjevereniging weten dat ze de gang van zaken betreurt en excuses aanbiedt aan ieder die zich daarin gekwetst voelt. "Dit is nooit de bedoeling geweest."