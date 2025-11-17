Leerlingen denken mee over een upgrade van een speelplaats

Op de Prins Maurits in Middelharnis krijgen leerlingen regelmatig opdrachten van de gemeente en bedrijven om, binnen het vak Toepassing & Techniek, mee te denken over de realisatie van een project. In 2024 werkte de school mee aan de herinrichting van het Rubensplein, in 2025 staat de upgrade van een speelplaats op het programma.

Door Ron Broekhart

Presentatie

De gemeente is opdrachtgever voor het opknappen van de speelplaats in de buurt van de school. De Prins Maurits gebruikt dit project als lesstof, waarbij de leerlingen ook punten kunnen verdienen. “We willen graag de jeugd erbij betrekken. Zij kijken er toch op een andere manier naar en komen vaak met frisse ideeën. De speelplaats waar het om gaat kan wel een likje verf gebruiken, en de gemeente werd er door de dorpsraad op geattendeerd,” vertelt Anne Marijke Elema van de gemeente Goeree-Overflakkee, die het project begeleidt. De leerlingen bouwen een maquette en presenteren hun plannen tussentijds in groepjes, zodat ze met de adviezen van Elema hun ontwerpen kunnen verbeteren.

Een pannakooitje

Wanneer de gemeente een opdracht aanlevert, gaan de leerlingen meteen aan de slag. “We hebben korte lijntjes met Anne Marijke. Als zij met een vraagstuk komt, kijken wij of we daar iets technisch mee kunnen doen. De leerlingen moeten immers techniek verwerken in hun product. De herinrichting van het gebied rond de speelplaats is een mooi onderwerp voor Mavo 1. Ze kunnen in tussenuren gemakkelijk even naar de locatie om onderzoek te doen,” vertelt Amy Grinwis, docent Toepassing & Techniek. Leerling Hanna vindt het een leuke opdracht en merkt dat samenwerken belangrijk is: “Je moet overal op letten, zoals de lengtes en of het handig is in die omgeving.” Ook haar klasgenoot Jayden is enthousiast: “Het plaatsen van een bankje voor ouders is belangrijk, en we willen graag dat je kunt voetballen in een pannakooitje.”

Uiteindelijk worden alle plannen die op school worden gepresenteerd, beoordeeld door de dorpsraad en de gemeente, zodat het gekozen ontwerp uiteindelijk kan worden uitgevoerd.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



