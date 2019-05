Gemeente onderzoekt sport- en beweeggedrag inwoners

De gemeente Goeree-Overflakkee is geïnteresseerd in het sport- en beweeggedrag van haar inwoners. Daarom heeft de gemeente aan ruim 2.500 inwoners een enquête gestuurd met vragen over hun beweeggedrag en de sportdeelname.

Inzicht in beweeggedrag

Het onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl maakt deel uit van een provinciaal onderzoek dat in dertig gemeenten in Zuid-Holland wordt uitgevoerd. Met de resultaten van het onderzoek kan de sportparticipatie van de inwoners vastgesteld worden. De uitkomsten geven de gemeente inzicht in het sport- en beweeggedrag en de leefstijl van haar inwoners. De gemeente kan deze cijfers gebruiken bij het opstellen van sport- en beweegbeleid.

Vragenlijst invullen

Het gemeentelijk onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Team Sportservice Zuid-Holland. Ruim 2.500 inwoners ontvangen een brief van de gemeente waarin hen wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst kan vervolgens digitaal worden ingevuld via de website www.beweegonderzoekgoereeoverflakkee.nl. “Wij stellen het zeer op prijs als de ontvangers van de brief de vragenlijst willen invullen”, zegt wethouder Berend Jan Bruggeman. “Ook als u niet actief sport is uw informatie zeer waardevol om een goed en compleet beeld te krijgen.

Gemeentelijke visie op sport

De gemeente Goeree-Overflakkee hecht veel waarde aan de leefstijl van haar inwoners en beschouwt sport als een belangrijk onderdeel hiervan. De gemeente streeft er naar iedereen in staat te stellen te kunnen sporten, ongeacht leeftijd, geestelijke - of fysieke gesteldheid of financiële situatie. Bruggeman: “Bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl leidt tot een verhoging van de sportparticipatie op Goeree-Overflakkee. We zetten er actief op in om alle mogelijke factoren die iemand kunnen weerhouden om te sporten, weg te nemen”.