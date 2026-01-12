WMO-aanvragen nu sneller in behandeling na maatregelen

In 2024 duurde het gemiddeld meer dan 120 dagen voordat een WMO-aanvraag bij de gemeente werd afgehandeld, terwijl de wettelijke termijn 56 dagen is. De SGP stelde in januari dat jaar al schriftelijke vragen over de lange verwerkingstijd. De gemeente erkende het probleem en nam in 2025 maatregelen om de doorlooptijd te verkorten. De redactie van Omroep Archipel sprak met een woordvoerder van de gemeente en een WMO-consulent uit Goeree-Overflakkee over de aanpassingen en hoe deze invloed hebben op cliënten.

Door Evi Vos

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Iedere inwoner die hulp nodig heeft, kan een WMO-aanvraag doen bij de gemeente, online, telefonisch of via een formulier op het gemeentehuis. De gemeente heeft maximaal acht weken om een besluit te nemen. In die periode bezoekt een WMO-consulent de cliënt thuis om te kijken welke dagelijkse taken moeilijk zijn en noteert de beperkingen in een verslag. Soms is aanvullend medisch onderzoek nodig, bijvoorbeeld door een SMA-bureau (Sociaal Medisch Adviesbureau), wat de wachttijd kan verlengen. De verlenging moet wel reëel zijn. Na het onderzoek volgt er een verslag. Als cliënt akkoord gaat, volgt binnen twee weken de officiële beschikking. Bij bezwaar kan de cliënt binnen zes weken reageren.

Efficiënter traject

Op Goeree-Overflakkee werken 13 WMO-consulenten. Nieuwe meldingen worden wekelijks verdeeld binnen drie gebiedsteams: oost, west en midden. Deze teams streven ernaar om binnen een week telefonisch contact te hebben met nieuwe aanvragers. Voorheen moesten mensen vaak wachten zonder contact. Door wekelijkse overleggen kunnen aanvragen sneller en efficiënter worden verdeeld, waardoor consulenten cliënten sneller kunnen updaten en afspraken plannen.

Ook de interne systemen zijn aangepast. Besluitbrieven zijn nu eenvoudiger en uniform, waardoor minder tijd verloren gaat aan administratie. Alleen uitvoerende medewerkers werken nog in het digitale systeem, zodat processen overzichtelijk blijven en AVG-privacyregels worden gevolgd. Op termijn kunnen cliënten ook zelf toegang krijgen tot hun dossier.

De eerste resultaten

De gemeente geeft aan nog geen uitspraak te kunnen doen over de doorlooptijden in heel 2025. In oktober 2025 was de gemiddelde totale doorlooptijd 85 dagen. Dit is nog steeds langer dan de wettelijke termijn van 56 dagen, maar de wachttijd is met ongeveer 30% afgenomen. Ook zijn over de periode januari tot en met oktober 2025 fors minder nieuwe aanmeldingen geregistreerd. Een verklaring daarvoor heeft de gemeente niet.

De gemeente verwacht dat deze maatregelen ook in 2026 zullen leiden tot kortere wachttijden en een betere verdeling van werk.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512



