Nieuwe mast, nieuw roer en straks nieuwe zwaarden voor MD3

De restauratie van het historische vissersschip MD3, dat aan de westoever van het havenkanaal van Middelharnis ligt, vordert gestaag. Onlangs kreeg het schip een nieuwe mast, ter vervanging van de oude mast die na 142 jaar trouwe dienst was afgekeurd. Het schip werd eind negentiende eeuw gebouwd voor het Korps Torpedisten, destijds onderdeel van de landsverdediging. Later kwam het in de vaart voor de kuilvisserij.

Vloerdelen

De mast had honderd jaar lang als boom in een bos gestaan en heeft daarna ruim veertig jaar dienstgedaan op het schip. De oude mast is inmiddels verzaagd en opnieuw gebruikt als vloerdelen voor de binnenruimte. “Je praat over een stuk hout van zo’n honderdvijftig jaar oud. Wij vonden dat dat niet zomaar verloren mocht gaan en dachten: het zou mooi zijn als we het in de kajuit als vloer kunnen gebruiken,” vertelt voorzitter van SVHM, Bert Visser. “Dries, onze steun en toeverlaat bij het timmerwerk, staat al te trappelen om te beginnen.” Voordat de nieuwe mast kon worden aangeschaft, moest er volgens penningmeester Jan Verhage eerst een goed plan liggen. “Wat kost zo’n mast? Welke materialen heb je nodig om hem te plaatsen? Waar vind je überhaupt een mast van ruim twintig meter, en hoe krijg je die hierheen?”

Zwaarden

Het conserveren van de MD3 is nog volop in gang. De nieuwe mast is slechts één onderdeel van de restauratie die in 2022 startte. De vrijwilligers hebben al veel werk verzet, maar de volgende grote klus staat klaar: de aanschaf van nieuwe zwaarden. “Als we willen gaan zeilen, hebben we zwaarden nodig. De oude zijn in zo’n staat dat ze niet meer bruikbaar zijn,” zegt Visser. “Die nieuwe zwaarden zijn een flinke kostenpost, want je praat over zo’n 15.000 euro. Maar dan hebben we een nieuw roer, een nieuwe mast én nieuwe zwaarden.” Penningmeester Verhage benadrukt dat eerst de restauratie moet worden afgerond. “Daarna gaan we plannen maken—en we hebben al hele goede ideeën.”

Streekmuseum

Volgend jaar wil SVHM beginnen met de restauratie van het dek. Zodra het schip volledig is opgeknapt, moet het worden opengesteld voor het publiek. “We zien het schip ook als een buitenlocatie van het Streekmuseum,” zegt Visser. “Het hele project is tenslotte ontstaan doordat we een sloepje wilden bouwen voor het museum. Dat bleek te groot, en toen adviseerden ze ons een eigen stichting op te richten—daaruit is de SVHM ontstaan.” Er zijn ook plannen om met de MD3 te gaan varen en schoolklassen aan boord uit te nodigen. De leerlingen krijgen dan uitleg over de visserijgeschiedenis.

De aanschaf van de nieuwe mast kostte in totaal zo’n 20.000 euro. Een groot deel daarvan is gesubsidieerd via de Erfgoedlijn Historisch Haringvliet.

