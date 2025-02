Gemeente scoort hoog op mantelzorg-ondersteuning bij dementie

Mantelzorgers op Goeree-Overflakkee voelen zich beter dan gemiddeld gesteund door hun omgeving. Dat blijkt uit de Dementiemonitor, een landelijk onderzoek van Alzheimer Nederland en onderzoeksbureau Nivel.

Door Ron Broekhart en Linda van der Klooster

In de Dementiemonitor worden iedere twee jaar de ervaringen, behoeften en wensen van mantelzorgers onderzocht. De resultaten van dit onderzoek geven een helder beeld van de knelpunten én kansen om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren. Deze keer vulde landelijk een recordaantal van ruim 9.600 mantelzorgers de vragenlijst in.

Overbelast

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor mensen met dementie. Mantelzorg is vaak zwaar en daarom is het belangrijk dat mantelzorgers goed ondersteund worden en zich niet overbelast voelen. Gemeenten hebben de taak om mantelzorgondersteuning aan te bieden. De verschillen tussen gemeenten zijn echter groot, zo blijkt uit de Dementiemonitor.

Landelijk voelt 70% van de mantelzorgers zich zwaar belast. Op Goeree-Overflakkee is dat 67%. Mantelzorgers op het eiland geven de zorg en ondersteuning die zij en hun naaste met dementie krijgen een 8,3. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 7,6.

Vergrijzing

In Nederland zijn er momenteel ongeveer 300.000 mensen met dementie. Dit aantal zal mede door de vergrijzing stijgen naar een half miljoen in 2040. De druk op mantelzorgers neemt hierdoor toe aangezien het zorgpersoneel juist afneemt. Er zijn nu naar schatting 800.000 mantelzorgers in Nederland die voor een naaste met dementie zorgen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de dementiezorg en -ondersteuning. Denk aan mantelzorgondersteuning, dagactiviteiten, respijtzorg, het bouwen van dementievriendelijke woningen en het ontwikkelen van een dementievriendelijke gemeenschap. Daarom hebben Alzheimer Nederland en Nivel voor het eerst de uitkomsten van de Dementiemonitor op gemeenteniveau onderzocht.

Woningen

Als het gaat om geschikte woningen voor mensen met dementie scoort Goeree-Overflakkee bovengemiddeld: 66% van de mantelzorgers vindt dat de woning van hun naaste geschikt is om in te blijven wonen, terwijl dit landelijk slechts 57% is. Om langer thuis te kunnen blijven wonen is het nodig dat gemeenten zorgen dat er voldoende woningen zijn waar mensen met dementie kunnen blijven wonen als de ziekte vordert.

Naast ondersteuning van de mantelzorger is het belangrijk dat gemeenten ervoor zorgen dat mensen met dementie andere mensen kunnen blijven ontmoeten in hun buurt. Gerjoke Wilmink, directeur van Alzheimer Nederland, “Activiteiten die mensen met dementie als leuk en zinvol ervaren zijn cruciaal. Het biedt structuur in de week, draagt bij aan langer thuis wonen en voorkomt isolement. De gemeente heeft een belangrijke regierol in het structureel financieren van ontmoetingsplekken en activiteiten. We roepen daarom gemeenten op om deze rol ook te pakken.”

Alzheimer Nederland gebruikt deze uitkomsten in de gesprekken met onder andere politici, zorgverzekeraars en gemeenten om tot gerichte oplossingen te komen. Meer informatie op de website van Alzheimer Nederland www.alzheimer-nederland.nl/belangenbehartiging.

Training

Een goed voorbeeld van mantelzorgondersteuning is de training Goed omgaan met dementie. Ketenzorg Dementie Goeree-Overflakkee organiseert de gratis training op verschillende locaties op het eiland.

"Er is veel behoefte aan deze training, en de avonden worden goed bezocht," zegt welzijnscoach Isolde Maasdam van Stichting Zijn.

De GOED-methode

Tijdens de training wordt gebruikgemaakt van de GOED-methode. Casemanager dementie Goeree-Overflakkee, Jannie van Eck, legt uit waar de letters voor staan: "De G staat voor geruststellen, de O voor oogcontact maken, de E voor even meedenken en de D voor dankjewel." De training is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over dementie en hoe hiermee om te gaan.

Iedereen die meer wil weten over de ziekte dementie kan zich aanmelden voor een training. Meer informatie is te vinden op www.samendementievriendelijk.nl, een initiatief van Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS.