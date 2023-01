Gemeente steunt Theaterschool Houten Aap

Vanaf vrijdag 20 januari 2023 starten de nieuwe theaterlessen van Jeugdtheaterschool Houten Aap. Na een succesvolle pilot in najaar 2022 is het voor de school mogelijk om verder te gaan, mede door een projectsubsidie voor Maatschappelijke Initiatieven van de gemeente.

In september 2022 is de theaterschool opgericht en binnen enkele weken waren er ruim 40 leerlingen die enthousiast iedere vrijdag naar de les komen. Het eerste lesblok was een pilot van 10 lessen dat zowel door de leerlingen als de ouders positief is ontvangen. Vanaf 20 januari gaat de school verder met 3 groepen tot aan de zomer. De oudste groep is een productieklas, waarbij de kinderen gaan werken aan een uitgebreide eindvoorstelling. De groep kinderen zal minimaal 2 keer spelen in Strandtheater Houten Kaap.

De theaterschool is opgericht door Strandtheater Houten Kaap in nauwe samenwerking met docent Mark Van Vliet. Mark geeft de drie bestaande groepen nu iedere vrijdag les. De zeer ervaren theatermaker Mark van Vliet is een creatieve wervelwind en een positieve en energieke docent die groei stimuleert. Naast docent en acteur is hij ook al jaren regisseur van diverse (kinder)voorstellingen. Mark staat bekend om zijn energieke en muzikale stijl en hij tourt al jaren met zijn jeugdvoorstellingen door Nederland en België. In Strandtheater Houten Kaap heeft hij ook al drie keer met een dolkomische voorstelling op het podium gestaan. Verpakt in een vrolijk avontuur laat hij in zijn theatervoorstellingen bekende melodieën op aansprekende wijze tot leven komen.

Het idee van een theaterschool op Goeree-Overflakkee is al jaren een wens van Strandtheater Houten Kaap. Door de positieve ervaringen met de pilot, heeft manager Simone Baaijens tijdens de Netwerkbijeenkomst voor culturele instellingen ook de Culturele Raad en de gemeente enthousiast gekregen. Na deze bijeenkomt in november 2022 heeft de gemeente zeer actief meegedacht over een doorstart van de theaterschool, een uniek initiatief, want nergens anders op het eiland kunnen kinderen op deze manier theaterlessen volgen. Kinderen van het hele eiland en zelfs van Schouwen-Duivenland komen nu op vrijdag naar Ouddorp voor de lessen.

Op dit moment zijn er in de bestaande groepen nog enkele plekken vrij. Bij meer aanmeldingen, zullen er nog meer groepen opgestart worden. Op dit moment wordt ook gekeken naar een aparte groep opstarten voor kinderen vanaf 13 jaar. De lessen zijn iedere vrijdagmiddag en starten vrijdag 20 januari 2023. Voor meer informatie of om je aan te melden, kan je het beste een mail sturen naar info@houtenkaap.nl of kijk op de website houtenkaap.nl/theaterschool.