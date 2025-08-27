Gemeente verplaatst Indiëmonument naar begraafplaats Sommelsdijk

Een van de initiatiefnemers van het Indiëmonument in Middelharnis heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om het monument te verplaatsen naar de begraafplaats in Sommelsdijk. De gemeente heeft besloten op dat verzoek in te gaan.

Het monument, dat momenteel achter het oude raadhuis in Middelharnis staat, werd ooit opgericht ter nagedachtenis aan Nederlandse militairen die zijn uitgezonden naar Nederlands-Indië. Volgens de gemeente is de huidige locatie slecht toegankelijk voor inwoners. De verplaatsing sluit aan bij het gemeentelijk streven om de betrokkenheid van inwoners bij lokale geschiedenis en cultuur te vergroten. De nieuwe locatie moet het monument beter bereikbaar maken voor wie wil herdenken.

Uit gesprekken met de Dorpsraad van Sommelsdijk, initiatiefnemers en nabestaanden blijkt dat er draagvlak is voor het plan. De kosten voor de verplaatsing zijn opgenomen in het reguliere onderhoudsbudget van de buitendienst. Extra financiële middelen zijn niet nodig.

