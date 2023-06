Gemeente vervangt voetgangersbrug Dirksland op duurzame wijze

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft in mei 2023 op een duurzame manier de voetgangersbrug aan het Poldersweegje in Dirksland vervangen. De vernieuwde brug is het resultaat van een zorgvuldig circulair project dat de gemeente in staat stelde een versleten brug te vervangen en tegelijkertijd de impact op het milieu te minimaliseren.

De voormalige brug had zijn beste tijd gehad. Dankzij de vondst van een ongebruikte brug op de gemeentewerf in Goedereede is er een geschikte vervanging gevonden. Hoewel deze brug oorspronkelijk bedoeld was voor een ander project dat uiteindelijk niet doorging, bleek het de perfecte oplossing voor het Poldersweegje.

Om de nieuwe brug te realiseren, werd een stevige fundering van houten palen gemaakt, afkomstig van rechte dennenbomen. Hierop werd een betonnen balk geplaatst waarop de brug rust. Met bijna dezelfde afmetingen als de oude brug, waren er minimale aanpassingen aan de omgeving nodig.

"Wij zijn verheugd dat we de brug op een duurzame en circulaire manier hebben kunnen vervangen", aldus een woordvoerder van de gemeente. "Met dit project dragen we bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en hopen we dat de vernieuwde voetgangersbrug vele jaren dienst zal doen voor de inwoners van Dirksland."



Door Internetredactie FlakkeeNieuws