Gemeente verwijdert wegversmallingen weer in Dirksland

Gemeente Goeree-Overflakkee gaat de wegversmallingen op het Korteweegje in Dirksland verwijderen, dat is te lezen op de website van de gemeente. Deze versmallingen werden begin 2024 aangelegd om de snelheid van weggebruikers te verlagen. Hoewel dit effectief bleek te zijn, is na evaluatie gebleken dat er nu sprake is van onwenselijk gedrag van weggebruikers.

Op het Korteweegje in Dirksland geldt een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur. De gemeente plaatste de wegversmallingen naar aanleiding van meldingen over te hard rijden op deze weg. Voor de installatie van de versmallingen heeft de gemeente de maatregel afgestemd met onder andere de hulpdiensten en de busmaatschappij.

Uit monitoring door de gemeente van het verkeer op deze drukke toegangsweg is gebleken dat met name tijdens spitsuren er filevorming ontstond bij de wegversmallingen. Dit resulteerde in wachtende weggebruikers die soms gevaarlijk gedrag vertoonden. Bestuurders namen bewust of onbewust risico's of verhoogden hun rijsnelheid om eerder bij de wegversmalling te zijn dan de tegenliggers. Hierdoor wegen de nadelen van de versmallingen zwaarder dan de voordelen. De gemeente heeft daarom besloten de wegversmallingen te verwijderen en zal passende alternatieven onderzoeken.

De verwijdering van de wegversmallingen staat gepland in de week van 30 september 2024, afhankelijk van de weersomstandigheden.



Door Internetredactie Omroep Archipel