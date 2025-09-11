Gemeente wil archief verplaatsen naar Hellevoetsluis

De gemeente Goeree-Overflakkee werkt aan een mogelijke toetreding tot Streekarchief Voorne-Putten. Op woensdag 3 september 2025 kwamen raadsleden van Goeree-Overflakkee, Nissewaard en Voorne aan Zee bijeen in Hellevoetsluis om zich te laten informeren over de plannen. De beoogde aansluiting zou op 1 januari 2026 moeten ingaan.

Volgens de betrokken gemeenten biedt samenwerking voordelen op het gebied van archiefbeheer, toegankelijkheid en digitalisering. Ook wordt verwacht dat gezamenlijke huisvesting en gedeelde kosten zorgen voor een efficiëntere organisatie. Het voorstel is om de drie archieven op termijn onder te brengen op één locatie: bedrijventerrein Kickersbloem in Hellevoetsluis.

Samenwerking

Tijdens de bijeenkomst gingen wethouders en raadsleden in gesprek over onder meer de personele en financiële gevolgen van de samenwerking. Ook werd gesproken over de betekenis van het streekarchief als publieke voorziening: niet alleen als bewaarpunt van officiële documenten, maar ook als plek waar inwoners toegang hebben tot regionale geschiedenissen.

Adjunct-streekarchivaris Bob Benschop gaf een toelichting op de huidige situatie binnen het archief en de mogelijke winstpunten van een bredere samenwerking. Volgens hem is er veel behoefte aan verbetering van de huisvesting en verdere digitalisering van de archieven.

Vervolg

De komende periode brengen de gemeenteraden hun zienswijzen uit over de toetreding. Als de plannen doorgaan, wordt Goeree-Overflakkee per 2026 formeel onderdeel van het Streekarchief Voorne-Putten. Daarmee zou de archieffunctie op regionaal niveau worden versterkt en beter voorbereid zijn op de toekomst.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel