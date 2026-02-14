Toneelclub De Klokkedieven: samenspel, timing en plezier op het podium

Remo Koernap, speler bij Toneelclub De Klokkedieven, en Annie Visser, bestuurslid van de vereniging, waren te gast in het radioprogramma Op de Hoagte. In de uitzending vertelden zij over het reilen en zeilen binnen de toneelvereniging en over de voorbereidingen voor de nieuwe voorstelling Door de bank genomen. Humor, samenspel en spelplezier blijken daarbij opnieuw de belangrijkste ingrediënten.

De vereniging is al jaren een vaste waarde in het lokale toneellandschap en staat bekend om haar toegankelijke voorstellingen, herkenbare personages en sterke onderlinge samenwerking. Dat samenspel is geen toeval, maar het resultaat van maandenlange voorbereiding.

Van script naar eigen kleur

In de huidige productie speelt Remo Koernap een rol die duidelijk afwijkt van zijn eerdere personages. “Mijn rol is dit jaar wat minder beschaafd,” vertelt hij. In het oorspronkelijke script ging het om een kennis van de bankdirecteur met banden met de russische maffia. “Maar mijn russisch is niet meer wat het geweest is. Sinds een paar weken hebben we daar met een grapje iets anders van gemaakt. Gewoon lekker plat Rotterdams. En toen viel alles ineens op z’n plek.” Die vrijheid om het stuk aan te passen aan de spelers is kenmerkend voor De Klokkedieven. De kern van het verhaal blijft intact, maar de uitvoering krijgt een eigen, herkenbare signatuur.

Timing en ervaring

Volgens Remo Koernap is timing een van de belangrijkste elementen op het toneel. “Je hebt een stukje tekst en daar reageert de ander weer op. Dat moet kloppen.” Kleine afwijkingen zijn mogelijk, zolang de boodschap maar duidelijk blijft. Met ervaren spelers gaat dat makkelijker dan met nieuwkomers. Dit jaar doen drie nieuwe leden mee. “Die moeten niet alleen hun eigen tekst leren, maar ook leren omgaan met onverwachte reacties.” Juist daarin schuilt de kracht van toneel: het vermogen om samen te reageren op wat er op dat moment gebeurt.

De souffleur

Een onmisbare schakel binnen de vereniging is souffleur Aat van Heest. Zij zit niet verstopt achter het decor, maar gewoon op de eerste rij. “Sommige regisseurs wilden zonder souffleur werken, maar toen heb ik gezegd: dan werken wij niet met jullie. Aat hoort erbij.” Meestal grijpt zij subtiel in, vaak tijdens een lachmoment in de zaal. En als het echt nodig is, wordt hij zichtbaar betrokken. “Dat vindt het publiek ook leuk,” aldus Annie Visser.

Voorbereiding

Vanaf september wordt er wekelijks gerepeteerd. Het hele stuk wordt zelfs ingesproken, zodat spelers hun tekst kunnen terugluisteren. Iedereen leert op zijn eigen manier. “Ik onthoud het pas echt als ik op het toneel sta,” zegt Remo. “Dan weet je: die komt daar vandaan, die gaat die kant op.”

Op de dag van de voorstelling is de spanning voelbaar. Er wordt samen koffie gedronken, de zaal vult zich en vlak voor aanvang volgt een korte peptalk. Op het podium telt de cast gezamenlijk af van tien tot één. “Dat haalt de spanning eraf. Daarna zijn we er klaar voor.”

Blunders horen erbij, benadrukt Annie Visser. “Maar we lossen het altijd op. En als het publiek merkt dat er iets misgaat, ligt de hele zaal vaak dubbel.” Precies dat maakt toneel bij De Klokkedieven menselijk, levendig en herkenbaar.

