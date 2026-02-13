Liefde op de werkvloer: 'Elke dag is Valentijn bij ons'

Voor Patrick en Miranda lopen werk en privé al 25 jaar moeiteloos door elkaar. Waar veel stellen bewust afstand houden tussen kantoor en thuis, delen zij al jaren dezelfde werkvloer én hetzelfde leven. “We hebben eigenlijk nooit ruzie,” zeggen ze nuchter. “En we zien elkaar hier de hele dag.”

Hun liefdesverhaal begon op de werkvloer. Zij werkte er al, hij kwam erbij. De relatie bleef, ook toen hun functies veranderden. Patrick groeide door naar werkvoorbereiding, waar hij verantwoordelijk werd voor instructies en processen binnen verschillende afdelingen. Dat leverde soms wrijving op. “Als er iets niet goed was in een instructie, dan kwam dat natuurlijk terug,” vertelt hij. “En dan kom je elkaar tegen.” Toch bleef het altijd goed gaan.

Bijzonder is dat ook hun dochter inmiddels in hetzelfde bedrijf werkt. Er werd weleens gewaarschuwd: moet je dat wel doen, samenwerken met je ouders? Maar de ervaring is anders. “Ik ervaar er alleen maar meer gezelligheid door,” vertelt Nikita.

En Valentijnsdag? Die hoeft voor hen niet per se groots gevierd te worden. “Elke dag is Valentijn bij ons.” Naast Patrick en Miranda zijn er nog meer stellen op dezelfde werkvloer bij het Dirkslandse bedrijf.

