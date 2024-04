Gemeentebestuur brengt bezoek aan Den Bommel

Raads- en collegeleden gingen donderdagavond 11 april 2024 in gesprek met inwoners van Den Bommel en Zuidzijde. Er was ook een markt met verschillende kraampjes waar bewoners informatie konden krijgen over onderwerpen als wonen, duurzaamheid en vitaliteit.

Verslaggever Danny Rijkels was erbij en maakte een reportage van deze druk bezochte informatieavond.

Beluister nu via de bekende podcast diensten zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.



Door Internetredactie Omroep Archipel