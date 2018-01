Gemeentebestuur Goeree-Overflakkee in actie voor behoud pulskorvisserij

Dinsdag 16 januari 2018 stemde het Europees Parlement in met een totaalverbod van pulsvisserij. Dit betekende een zware slag voor de visserijsector op Goeree-Overflakkee, die de afgelopen jaren forse bedragen investeerde in de zogenaamde pulstechniek. Daarom dienden alle fracties in de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering op donderdag 25 januari gezamenlijk een motie in voor het behoud van de pulskorvisserij. Ter ondersteuning van de grote inzet die het college reeds pleegt, is het college in de motie gevraagd om de pulskorvisserij alsnog geaccepteerd te krijgen door steun te vragen aan andere gemeenten, de Rijksoverheid en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Hoewel het nog geen gelopen race is, was de stemming op 16 januari van het Europees Parlement over een verbod op de pulsvisserij een enorme tegenvaller voor de visserijsector op Goeree-Overflakkee. Er gaat nog overleg plaatsvinden tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad van Visserijministers, waarbij verder onderhandeld wordt over het visserijbeleid.

Motie behoud pulskorvisserij

Afgelopen donderdag nam het college van burgemeester en wethouders de tijdens de raadsvergadering ingediende motie voor het behoud van de pulskorvisserij over. Deze innovatieve vismethode heeft veel voordelen ten opzichte van de traditionelere boomkorvisserij: er is minder bijvangst, een lager brandstofgebruik en minder bodemberoering. Veel vissers investeerden dan ook enorme bedragen in deze techniek voor de ombouw van hun kotters en de aanschaf van pulsmodules.

Het gemeentebestuur wil de vissers op het eiland steunen in het behouden van de pulskorvisserij door samenwerking te zoeken en te overleggen met de visserijsector, andere gemeenten en hogere overheden. Zij zullen aan Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, vragen welke stappen er nog gezet kunnen worden. Verder zal het bestuur het Rijk verzoeken om een standpunt in te nemen en onze visserijsector te steunen.

Wethouder Arend-Jan van Vlugt, portefeuillehouder Visserij en Duurzaamheid, vindt het verbod van het Europees Parlement op de pulsvisserij vanuit economisch en duurzaam oogpunt volkomen onacceptabel. "Door dit besluit worden onze vissers zwaar getroffen en benadeeld, terwijl de visserijsector juist zo belangrijk is voor de economie en werkgelegenheid op ons eiland. Maar ook vanuit de duurzaamheidsgedachte is het onvoorstelbaar dat onze vissers af zouden moeten stappen van een innovatieve en bewezen effectieve techniek met minder milieubelasting en meer opbrengst. Ik zal mij dan ook volledig inzetten en alle politieke wegen maximaal benutten om het tij te keren!"