Gemeenteraad akkoord met voorbereiden uitbreiding Beroepscampus

Op donderdag 18 september 2025 heeft de gemeenteraad besloten geld beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de uitbreiding van de Beroepscampus in Sommelsdijk.

Sinds de opening in 2021 is de Beroepscampus in gebruik genomen en het aantal leerlingen en studenten groeit gestaag. Dit heeft geleid tot ruimtegebrek. Onderzoek toont aan dat uitbreiding op de huidige locatie de meest haalbare optie is.

Wethouder Berend Jan Bruggeman wijst op het belang van de groei: "De Beroepscampus heeft zich bewezen als een waardevolle onderwijsinstelling voor het eiland. Door deze uitbreiding zorgen we ervoor dat er in de toekomst voldoende ruimte is voor onderwijs van goede kwaliteit."

Ook de RGO is positief over de uitbreiding. Bestuurder Arie Cové benadrukt de voordelen voor de leerlingen: "Deze ontwikkeling stelt ons in staat de onderwijskwaliteit op een hoog niveau te houden en de leerlingen beter voor te bereiden op hun doorstroom naar het beroepsonderwijs bij onze partners op de Beroepscampus."

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel