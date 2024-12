Gemeenteraad eist duidelijkheid over harmonisatie voetbalvelden

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee is zeer ontevreden over het proces van de harmonisatie van de voetbalaccommodaties in de gemeente. De fracties maken zich grote zorgen over de uiteindelijke afwikkeling. Daarom hebben ze gezamenlijk schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Door Linda van der Klooster

Toen in 2013 de vier voormalige gemeenten op het eiland fuseerden tot Goeree-Overflakkee, werd afgesproken om de verschillen in onderhoudsregelingen en huurtarieven voor sportaccommodaties gelijk te trekken. Dit proces begon bij de 13 voetbalverenigingen, die samen ruim 40 velden beheren. Maar volgens de gemeenteraad verloopt die harmonisatie veel te traag en zijn de kosten uit de hand gelopen. Het kost de raad moeite om grip te krijgen op de voortdurende stroom aan uitgaven.

Nulmeting

De gemeenteraad wil weten waarom er bij de start van de kwaliteitsimpuls geen onafhankelijke nulmeting van de sportcomplexen is geweest, op basis waarvan een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) per vereniging is gemaakt. De partijen vragen zich af op basis waarvan nu werkelijk is bepaald wat er bij elke club nodig was en welke criteria daarbij zijn gehanteerd.

Ook willen de fracties weten hoeveel geld er per vereniging is uitgegeven in het kader van de kwaliteitsimpuls. Ze vragen het college of er met de verdeling van de middelen per gebouw nu werkelijk een harmonisch geheel is ontstaan, dus of elke club nu eenzelfde kwaliteitsniveau heeft voor wat betreft duurzaamheid.

Onlangs diende het college een raadsvoorstel in, waarin werd gevraagd om een extra financiële bijdrage aan het onderhoud van VV Stellendam in verband met onvoorziene omstandigheden. Het was niet voor het eerst dat er extra geld werd gevraagd in het proces van harmonisatie. De fracties vragen zich af of dit bij meer verenigingen gaat gebeuren.