Waterpeil in Goedereede tijdelijk verlaagd voor onderhoud Witte Brug

Het waterschap Hollandse Delta verlaagt van maandag 10 tot en met woensdag 19 november 2025 het waterpeil in de haven van Goedereede en in het Zuiderdiep op Goeree-Overflakkee. Dit is nodig vanwege onderhoudswerkzaamheden aan gemaal Witte Brug bij Goedereede.

Het waterpeil in de haven wordt tijdelijk ongeveer veertig centimeter lager gezet. Ook het peil in het Zuiderdiep daalt met circa twintig centimeter. De exacte hoogte hangt af van de spuimogelijkheden op de Noordzee en de weersomstandigheden. In het weekend voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het peil geleidelijk verlaagd.

Het gemaal blijft in werking tijdens de werkzaamheden, waardoor er dagelijks voldoende doorspoeling is en er geen geurhinder wordt verwacht. Naar verwachting duurt het tot het einde van die week voordat de waterstanden weer op het normale niveau zijn.

Door Internetredactie Omroep Archipel