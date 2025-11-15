Gemeenteraad haalt regel weg die bouw van 120 woningen tegenhield

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft tijdens de raadsvergadering op 13 november 2025 een herstelbesluit genomen voor het bestemmingsplan Nieuwe Engeltjeskreek in Stad aan ’t Haringvliet. Het besluit lost problemen op rond de afstand tot landbouwgrond, waardoor de bouw van 120 woningen kan beginnen. Eerder liep het project vertraging op door regels over de afstand tot landbouwgrond waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Het herstelbesluit zorgt ervoor dat de woningen buiten deze 50-meterzone komen te liggen en dat de locatie voldoet aan de geluidsregels van de Vrouwtjesweg.

Artikel 14.1.2.

De vertragingen ontstonden door de spuitzonering, die voorschrijft dat woningen en tuinen niet binnen 50 meter van landbouwgrond mogen liggen. In het oorspronkelijke bestemmingsplan stond echter artikel 14.1.2, dat een uitzondering op deze regel mogelijk maakte. De advocaat van de bezwaarmakers wees erop dat dit artikel in strijd was met een eerder gemaakte overeenkomst tussen de ontwikkelaar en omwonenden. Daarin was afgesproken dat de woningen buiten de 50-meterzone zouden komen. De raad stemde unaniem in met het voorstel en het amendement om artikel 14.1.2 te schrappen. Hierdoor kan de bouw nu doorgaan. Het herstelbesluit houdt ook rekening met de geluidsnormen van de Vrouwtjesweg, zodat de nieuwe woningen voldoen aan de regels voor geluidsoverlast.

Regels ontbreken

Wethouder Markwat zei dat landelijke regels over spuitzones ontbreken. Voorlopig geldt daarom de 50-meterregel als uitgangspunt bij nieuwe bouwplannen, bijvoorbeeld bij toekomstige projecten zoals de Westplaat. Mevrouw Nijen (Gaan) wees erop dat de raad een jaar eerder een andere inrichting van het plan had voorgesteld, die toen door de wethouder werd afgewezen. Dit zorgde ervoor dat extra tijd en geld nodig waren voor het opnieuw vaststellen van het bestemmingsplan en het aanpassen van het bouwplan.

Het herstelbesluit moet verdere vertraging voorkomen en biedt duidelijkheid voor ontwikkelaars en omwonenden.

Door Internetredactie Omroep Archipel