Gemeenteraad kiest definitief voor nieuwbouw gemeentehuis

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft besloten om een nieuw gemeentehuis te laten bouwen in Middelharnis. Dit besluit werd genomen op basis van een haalbaarheidsonderzoek, waarin nieuwbouw werd aangewezen als de beste optie ten opzichte van een renovatie of verbouwing van het huidige pand. Het voorstel voor nieuwbouw werd goedgekeurd met 22 stemmen voor en 3 stemmen tegen. Hiermee krijgt de ontwerpfase voor het nieuwe gebouw nu groen licht.

Volgens het vergelijkingsrapport is nieuwbouw financieel, programmatisch en stedenbouwkundig de meest voordelige optie. Het rapport toont aan dat de nieuwbouwvariant niet alleen efficiënter en goedkoper is, maar ook beter aansluit bij de toekomstvisie voor de regio. De raad heeft daarom gekozen om de ontwerpfase te starten, met het plan voor nieuwbouw als uitgangspunt. De fractie GAAN stemde tegen, omdat zij vinden dat de locatie in Middelharnis niet geschikt is voor het nieuwe gemeentehuis, gezien het ontbreken van woningbouw en maatschappelijke functies in de buurt.

Financiële voordelen

De gemeenteraad stelde dat de kosten voor de nieuwbouw van het gemeentehuis niet hoger mogen zijn dan de huidige kosten voor het oude gebouw, inclusief onderhoud en energie over 50 jaar. De investering van ruim 41 miljoen euro wordt gespreid over deze periode, waardoor het financieel haalbaar is. Er is een extra budget van € 1,75 miljoen voor de voorbereiding. De gemeente benadrukt dat de nieuwbouw geen extra kosten voor inwoners met zich meebrengt en dat er op termijn bespaard wordt op energie en onderhoud.

Tijdens de bouw van het nieuwe gemeentehuis zal de gemeentelijke organisatie tijdelijk op andere locaties gehuisvest worden. Het voorlopige idee is het Rondeel, GOwerkt en het kantoorpand tegenover het gemeentehuis te gebruiken. Mogelijk wordt ook het oude schoolgebouw aan de Molenlaan in Sommelsdijk ingezet. De gemeente wil dat de inwoners en ondernemers zo weinig mogelijk van de bouw merken en dat de dienstverlening op hetzelfde niveau blijft.

Motie

De fractie Trots op Goeree-Overflakkee diende een motie in om te onderzoeken of de tijdelijke kantoorruimtes na de opening van het nieuwe gemeentehuis omgebouwd kunnen worden naar betaalbare woningen, met de focus op jongeren. Deze motie werd uitgesteld. Het onderzoek zal pas starten wanneer de panden als tijdelijke kantoorruimte voor ambtenaren in gebruik zijn genomen, wat nodig is voor de periode waarin het nieuwe gemeentehuis wordt gebouwd.

Het amendement van het CDA en ChristenUnie om een speciale ontmoetingsplek aan de voorzijde van het gemeentehuis te creëren, werd ingetrokken. De wethouder heeft beloofd dat dergelijke faciliteiten, zoals een plek voor groepen of persmomenten, worden opgenomen in het Programma van Eisen (PvE) voor het nieuwe gebouw.

Streekarchief

Het streekarchief geen deel zal uitmaken van het nieuwe gemeentehuis. Wel wordt er ruimte gereserveerd voor een genealogisch centrum. De wethouder heeft daarnaast positief gereageerd op het voorstel om een 'historiekamer' in het nieuwe gebouw in te richten, waar waardevolle archiefstukken kunnen worden tentoongesteld.

Duurzaamheid

Bij de nieuwbouw van het gemeentehuis wordt sterk ingezet op duurzaamheid en klimaatbestendige maatregelen. Er wordt gezorgd voor het behoud en de toevoeging van bomen op het terrein en de verdere uitwerking van het gebouw zal voldoen aan de laatste eisen op het gebied van energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid.

Het oorspronkelijke plan voor een parkeerdek is geschrapt, er zal nu gekeken worden naar alternatieve parkeeroplossingen in de toekomst. Daarnaast zijn er stappen gezet richting duurzame mobiliteit. De gemeente heeft namelijk elektrische bussen besteld die zullen bijdragen aan het verminderen van geluidsoverlast bij de verplaatste bushalte.

De ontwerpfase zal binnenkort van start gaan. De gemeente heeft de ambitie om het nieuwe gemeentehuis in 2031 in gebruik te nemen.

Door Internetredactie Omroep Archipel