Gemeenteraad stemt tegen drempels op Goeree-Overflakkee

De Lokale Inclusie Agenda Goeree-Overflakkee, oftewel LIA, wordt breed ondersteund door de raad. Zonder stemming is besloten het beleidsstuk vast te stellen. De LIA is een plan waarin de acties en ambities van de gemeente zijn verzameld die bijdragen aan een inclusieve samenleving, door het wegnemen van sociale en fysieke drempels voor mensen met een beperking.

Door Linda van der Klooster

Het plan zorgt er ook voor dat mensen meer leren over de behoeften van mensen met een beperking. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de toegankelijkheid van openbare ruimtes en dienstverlening door de gemeente.

VN

Zo'n document is verplicht sinds het VN-Verdrag Handicap in 2016 werd aangenomen. Elke gemeente moet zich daaraan houden. Zo moet bij het opstellen van gemeentelijke plannen rekening worden gehouden met diversiteit en inclusie. Er moet onder andere worden vermeld hoe de gemeente ervoor zorgt dat mensen met een beperking gelijkwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Deze specifieke onderdelen van de beleidsplannen moeten worden gebundeld in één plan: de Lokale Inclusie Agenda.

Die van Goeree-Overflakkee is klaar en hoefde alleen nog vastgesteld te worden door de gemeenteraad. In het coalitieprogramma van het huidige college van B&W ‘Samen keuzes maken', is opgenomen dat inclusiviteit betekent dat niemand wordt buitengesloten. Iedereen doet mee en daarom is er gekozen voor de brede definitie van inclusie. De LIA van Goeree-Overflakkee is daarom niet alleen gericht op mensen met een beperking, maar gaat ook over zaken als sociaal-culturele achtergrond, seksuele oriëntatie, religie en levensbeschouwing en financiële situatie.

Doelgroepen

Er zijn bijeenkomsten georganiseerd met doelgroepen als Platform Gehandicapten Goeree-Overflakkee (PGGO), het Oogcafé, Stichting MEE, Zuidwester, Sjaloomzorg en Gay op Flakkee. De aandachtspunten die daar naar voren kwamen zijn meegenomen in de LIA.

Ellen van Rossem van het CDA vertelde hoe het onderwerp waardevolle herinneringen bij haar naar boven bracht. Tijdens haar studie Ergotherapie in Rotterdam moest ze als oefening in een rolstoel de stad in. "Met de metro naar het centrum en de Koopgoot in", vertelde ze. "Want pas als je het zelf ervaart weet je dat enkele centimeters tussen de metro en het perron een flink gat is om in een rolstoel te overbruggen. Ook ervaar je dan hoe het is om aangestaard te worden, alleen maar omdat je in een rolstoel zit."

Voorzitter Ada Grootenboer-Dubbelman vertelde dat zij in haar vorige functie (als wethouder van de gemeente Moerdijk) ook dit heeft gedaan. "Ik kan u vertellen, dat valt niet mee. Dan kom je erachter wat het allemaal inhoudt als je in dit geval lichamelijk beperkt bent."

Ervaringsdeskundigen

Ellen Van Rossem roept dan ook het college op om ervaringsdeskundigen te raadplegen. "Zij zullen ongetwijfeld waardevolle tips hebben waar vanachter een bureau niet aan gedacht wordt." Daarom lijkt het haar een goed idee om ook raadsleden, wethouders en ambtenaren deze ervaring te laten opdoen.

Wethouder Berend-Jan Bruggeman antwoordde dat hij de PGGO, het Platform Gehandicapten Goeree-Overflakkee gaat vragen om een sessie te organiseren.

Alle partijen zijn tevreden over de LIA, al vinden enkele fractieleden het document nog enigszins abstract en een beetje naar binnen gericht. "Het mist gevoel", zo verwoordde Petra 't Hoen van de PvdA het.

Scheefwoners

Jeffrey Verlegh van D66 wilde graag van de wethouder weten hoe aandacht voor de ene groep niet zorgt voor minder aandacht voor de andere groep. "Als je een middag voor eenzame ouderen organiseert, denk dan ook aan eenzame jongeren", zei hij. "En kijk bij de huisvesting van asielzoekers, arbeidsmigranten en statushouders ook naar woningen voor starters, doorstromers en scheefwoners. We moeten toch voorkomen dat er mensen letterlijk buiten de boot vallen."

Wethouder Bruggeman erkent dat het document breed is en daardoor wat weinig concreet lijkt. "Maar we hebben al heel veel initiatieven", legde hij uit. "Alle informatie uit alle beleidsstukken in één document proppen, zou voor een onleesbaar document zorgen. "Het is absoluut niet zo dat er met deze inclusieagenda nu ineens heel veel andere zaken gaan gebeuren, want we hebben gewoon al heel veel op dit gebied. En we hebben al regelmatig contact met alle belangengroeperingen. Dat het naar binnen gericht is klopt dan ook. Ik wil dat onze medewerkers zich er heel erg van bewust zijn dat dit onderwerp binnen onze samenleving een plaats behoeft."

De LIA komt na vaststelling te vallen onder programmateam Betrokken Eiland. Het is de bedoeling dat de hele gemeente bij het vaststellen en uitvoeren van beleid rekening houdt met de ambities in het document.