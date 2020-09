Geniet van De Slikken van Flakkee vanuit de lucht

Op Goeree-Overflakkee kan je van veel natuur genieten. Een van de bekendste natuurgebieden op het eiland is De Slikken van Flakkee. De Slikken vormen de natuurlijke overgang van het Grevelingenmeer naar het eiland. FlakkeeNieuws heeft in samenwerking met Staatsbosbeheer opnames gemaakt vanuit de lucht. Het resultaat is unieke filmbeelden die de schoonheid laten zien van het gebied zoals u nog nooit eerder zag.

Ondersteund door prachtige muziek kunt u 15 minuten genieten van de natuur die Goeree-Overflakkee rijk is, klik hier voor de video. Er is ook een kortere versie van 5 minuten beschikbaar, deze is hier te bekijken.